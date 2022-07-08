ترحيب واسع بعودة المتسابق ببرنامج سكربت سعد الشهري إلى جدة

صعد اسم الشاب السعودي سعد الشهري، أحد متسابقي برنامج المسابقات الشهير ”سكربت“، الذي يعرض على قناة الواقع السعودية، قائمة الأعلى تداولاً في المملكة، عقب الإعلان عن مغادرته برفقة المتسابقين الآخرين المنتجع المقيمين فيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتوجَه الشاب السعودي الذي يعرف نفسه بأنه ”متذوق للشعر وممثل كوميدي“، إلى مدينة جدة، لمشاركة أهله عيد الأضحى عقب أن تم منحه وبقية المتسابقين إجازة مؤقتة لعدة أيام.

ووثق الشهري عبر حسابه في ”سناب شات“ رحلته إلى مدينة جدة مساء الجمعة، حيث بدا سعيداً للغاية بإجازته هذه لرؤية ذويه ومشاركتهم العيد.

ورافق الشهري أحد أصدقائه الذين يديرون حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانوا متجهين بالسيارة إلى مطار الرياض للالتحاق بطائرتهم المتجهة إلى جدة.

وأنهى الشاب السعودي بثه عقب وصوله إلى المطار وصعود الطائرة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، قبل أن يعود وينشر صورة تشير إلى وصوله إلى جدة.

ورحب المدونون والمتابعون بالشاب السعودي بوسمين حملا عبارات ترحيب وسرور بعودته إلى جدة.

وأثنى عدد من المدونين على نشاطات الشاب السعودي، والذي يبدو أنه يحظى بشعبية جيدة بين متابعي البرنامج الواقعي والذي بدأ دورته هذه قبل قرابة شهرين.

وتفاعل النشطاء مع الوسمين المتصدرين ”تويتر“، إضافة إلى تغريدة كتبها حساب يعود للمتسابق السعودي على ”تويتر“ ألقى فيها السلام على متابعيه وهنأهم بعيد الأضحى.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاتة كيفكم ياحبايبي .. وكل عام وانتم بخير. — سعد الشهري🇸🇦. (@sa2shh) July 8, 2022

وكتبت مدونة تدعى عهود ”سعد أنتَ مبدع ومتميّز وعندك كاريزما خاصه فيك اثبتّ نفسك بسرعه حبوك الصغار قبل الكبار تميّزت بكثيير شد حيلك ولاتغيب عن البث ولا الفقرات والصلوات كلنا وراك ومعاك“.

سعد أنتَ مبدع ومتميّز وعندك كاريزما خاصه فيك

اثبتّ نفسك بسرعه حبوك الصغار قبل الكبار تميّزت بكثيير شد حيلك و

لاتغيب عن البث ولا الفقرات والصلوات كلنا

وراك ومعاك

#نورت_جده_ياسعد — عهود. (@Ohood63815752) July 8, 2022

وقالت أخرى ”يستاااهل سعد الترند والمحبه شخص مقبول وشخصيه جميلة جداً ماشاءالله أثبت نفسه ومتأگدين باقي الاكثر ياعسى التوفيق فالك“.

يستاااهل سعد الترند والمحبه شخص مقبول وشخصيه جميلة جداً ماشاءالله أثبت نفسه ومتأگدين باقي الاكثر ياعسى التوفيق فالك #نورت_جده_ياسعد — نادرة. (@dreamloveeer) July 8, 2022

وأعادت الناشطة ”ريم“ نشر صور للمتسابق السعودي، وقالت ”ارحب بصاحب الروح العفويه قدمت الكثير و ننتظر المزيد“.

ارحب بصاحب الروح العفويه 🤍🤍🤍 قدمت الكثير و ننتظر المزيد 👏 pic.twitter.com/y22Dj1SPwm — ريم (@ireem_o98) July 8, 2022

وتوالت التغريدات المرحبة بالشاب السعودي، والمشجعة له لاستكمال برنامج المسابقات عقب انتهاء إجازة العيد، كما تم إرفاق هذه التغريدات بمقتطفات من مشاركات الشهري في برنامج ”سكربت“.

وكانت قناة الواقع والتي تبث برنامج المسابقات لساعات طويلة عبر قمر ”النايل سات“، قد أعلنت منح متسابقيها إجازة تبدأ من مساء الجمعة، وتنتهي عصر الثلاثاء المقبل.

نستودعكم الله يا نُجوم #سكربت54🤍

وكُـل عام وأنتم بخير ، وعيدكُـم سعيــد🎈 pic.twitter.com/U1BPsoUjxc — قناة الواقع الفضائية (@waqietv) July 8, 2022

ووثقت القناة السعودية لحظة مغادرة المتسابقين الذين حرصوا على معايدة بعضهم قبل مغادرة المنتجع الموجود بإحدى مناطق المملكة العربية السعودية.