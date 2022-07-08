أول تعليق من محمد عبد الرحمن توتا بعد إجرائه جراحة في القلب‎‎

علق الفنان المصري محمد عبد الرحمن الشهير بـاسم ”توتا“ لأول مرة منذ تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا أجرى على إثرها جراحة دقيقة بالقلب، موجهًا الشكر للجمهور الذي اطمأن عليه وتمنى له السلامة.

وقال ”توتا“ خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على ”تويتر“: ”حابب أشكر كل من اطمأنَّ وسأل عليَّ وما عرفتش أرد عليه.. بجد ربنا ما يحرمني من كل الحب إللي حسيته من أول ما تعبت، ودعواتكم بتمام الشفاء بإذن الله.. كل سنة وأنتم طيبون.. عيد أضحى سعيد عليكم جميعًا“.

وكشف الفنان المصري محمد هنيدي الحالة الصحية لمواطنه وصديقه ”توتا“، قبل يوم واحد من خروجه من المستشفى.

ونشر الفنان ”هنيدي“ صورة تجمعه بالفنان محمد عبد الرحمن من داخل المستشفى مطمئنًا الجمهور على حالته الصحية.

وكتب هنيدي عبر حسابه على ”تويتر“: ”من مستشفى دار الفؤاد نطمئنكم.. توتة ”عبد الرحمن“ بقى زي الفل وخارج بكرة“.

وكانت شقيقة الفنان المصري قد أعلنت عن خضوعه لعملية قلب مفتوح بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

وكتبت شامة عبد الرحمن، عبر حسابها على ”فيسبوك“: ”أرجو الدعاء لأخي وربنا يتم شفاءه على خير، يخضع لعملية قلب مفتوح، ويارب يعود إلى بيته ولنا بألف سلامة.. دعواتكم بالله عليكم“.

وقبل الوعكة الصحية كان عبد الرحمن أعلن عبر حسابه الشخصي على ”إنستغرام“، عن عمله الفني الجديد الذي يحمل اسم ”فيصل إكس أبو كليبس“.

يذكر أن أحدث أعمال الفنان كان مسلسل ”جمجوم وبم بم“، المكون من 15 حلقة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي كوميدي حول ”جمجوم وبم بم“ بعدما قررا تأسيس شركة متخصصة في مكافحة الظواهر الخارقة والمرعبة، ليجدا نفسيهما في مواجهة كل ما يخافان منه من أشباح، ومصاصي دماء، ولعنات المقابر، وغيرها.