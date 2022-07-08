ميريام فارس تصل إلى العالمية بعد تحدي "قومي"

احتلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس قائمة الوسوم الأكثر تفاعلاً عبر تويتر ومعظم المنصات، بعد تحقيق أغنيتها ”قومي“ رقماً مليارياً عالمياً، احتفى به تطبيق ”تيك توك“ الصيني.



وشاركت ميريام فارس عبر حسابها في تويتر لقطة شاشة من قائمة الترندات التي تصدرتها في المركز الأول بوسم ”ميريام_فارس_تصل_الى_العالميه“، واحتلالها محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بعد اكتساح أغنية ”قومي“ لكافة المنصات.

وأعلنت شركة ”تيك توك“ العالمية عن الأرقام التي حصدتها أغنية ”قومي“ (حتى الآن) بنشرها فيديو عبر صفحتها الخاصة عن عدد المشاهدات، لافتة إلى أنها حققت 8.4 مليار مشاهدة حتى الآن.

يأتي ذلك رغم أن ميريام فارس لا تملك حساباً خاصاً على ”تيك توك“ لهذه اللحظة، إلا أن التحدي الذي أطلقته الفنانة اللبنانية عبر تطبيق إنستغرام الخاص بها بتاريخ 2 مايو 2022 اكتسح كافة المنصات.

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يذكر أن ميريام فارس تنشط باستمرار عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي ويتابعها عبر إنستغرام وحده أكثر من 18.7 مليون متابع.

ويعتبر هذا الإنجاز الفريد الأول من نوعه لفنانة عربية، ويتوج الفترة الذهبية التي تعيشها ميريام فارس مؤخراً وحققت خلالها العديد من النجاحات.