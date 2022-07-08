سيرين عبد النور تكشف سبب غيابها عن الشاشة‎‎

قالت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور إن سبب غيابها عن الشاشة خلال الفترة الماضية لم يكن بشكل متعمد، بل بسبب تجاهل المنتجين، وفقا لقولها.

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وقالت سيرين، خلال لقاء مع برنامج et بالعربي: ”سبب غيابي أن مفيش سيناريو ولا نصوص علىش قد طموحاتي، ولا إنتاج، وفي نفس الوقت لما بيكون فيه حاجة مناسبة ليا، المنتجين بيدوا الدور لفنانة أخرى“.

وأضافت سيرين: ”أنا غايبة عن الساحة بسبب المنتجين، في ممثلين أكتر من المنتجين، وكل منتج صار عنده الفنانة اللي هو بيقدم لها الدعم، وبتكون المفضلة لديه، إضافة إلى أن الإنتاج أصبح قليلا، بقى بيتعمل عمل تلفزيوني واحد، والباقي بيكون عبر المنصات“.

وتعرضت النجمة اللبنانية، سيرين عبد النور، في أغسطس/آب الماضي لانتقادات واسعة، بعدما نشرت مقطع فيديو، يظهر إصابتها بشكل بسيط في قدمها بحمام منزلها، كما يظهر زوجها، وهو يعالج مكان الإصابة، بعد أن هرع لمساعدتها، عبر حسابها الرسمي على ”إنستغرام“.

وأثار الفيديو جدلا، على مواقع التواصل، إذ قام عدد كبير من رواد هذه المواقع بانتقاد هذا الموضوع البسيط، معتبرين أن ”أمر الإصابة مبالغ فيه، ولا يحتاج كل هذا الاهتمام، والنشر على السوشيال ميديا“.

وخرجت عبد النور عن صمتها، وردت على الانتقادات التي طالتها عبر تغريدة لها في حسابها الرسمي على ”تويتر“، مؤكدة أن بعض هذه الانتقادات، نابع من حقد ونوايا سيئة، وأن أصحابها يحبون الأذية.

وكتبت: ”بعض التغريدات السخيفة نابعة من حقد ما بيخلص أبدا صار عندي قناعة انو الإنسان عدو نفسه بنواياه السيئة، ومع الوقت سلبياته بتزيد ما بتنقص“.