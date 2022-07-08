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منوعات

من "روما".. إلهام الفضالة توثق احتفالها بمرور عام على زواجها
تاريخ النشر: 08 يوليو 2022 11:09 GMT
تاريخ التحديث: 08 يوليو 2022 11:50 GMT

من "روما".. إلهام الفضالة توثق احتفالها بمرور عام على زواجها

وثقت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، احتفالها بذكرى زواجها الأولى من مواطنها الفنان شهاب جوهر، بقضائهما هذا الحدث في العاصمة الإيطالية روما. وظهرت "الفضالة" عبر

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المصدر: سماح المغوش - إرم نيوز

وثقت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، احتفالها بذكرى زواجها الأولى من مواطنها الفنان شهاب جوهر، بقضائهما هذا الحدث في العاصمة الإيطالية روما.

وظهرت ”الفضالة“ عبر حسابها في ”سناب شات“، وقد ارتدت فستانا أحمر بمناسبة ذكرى زواجها، التي صادفت أمس الخميس.

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ونشرت الفنانة الكويتية في مقطع فيديو لحظة قيام شهاب جوهر، بإهدائها هدية في المناسبة، وهي عبارة عن خاتم زواج جديد مقدم من ”كارتييه“.

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في المقابل، أهدت الفنانة ”الفضالة“، زوجها ”جوهر“، أغنية تمت تأديتها خصيصا لهما.

وقضى كلا الفنانين ذكرى زواجهما الأولى في أجواء رومانسية في العاصمة الإيطالية.

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وكانت الفضالة، ردت مع حلول ذكرى زواجها الأولى، على سؤال إعلامي بشأن الجدل الذي أثارته وزوجها شهاب بإعلان ارتباطهما.

وأكدت أن ”من يثيرون الشائعات والجدل مجرد قلة قليلة، لا تلتفت مطلقا إليها، في مقابل الكثيرين ممن يتمنون لهم الخير والحب“.

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وكان زواج الفضالة من جوهر، قد أثار جدلا واسعا، خلال إعلانه قبل عام، بعد أن قالت الفنانة إن سبب انفصالها عن الإعلامي خليل التميمي، يعود إلى تعرضها لـ“العنف“ من قبله، وأنها تحملت لأجل بناتها.

وأعلنت ”الفضالة“ عن طلاقها في ذات الوقت الذي أعلنت فيه زواجها من شهاب جوهر.

وأثار خبر زواج شهاب جوهر من ”الفضالة“، أيضا جدلا واسعا، ما أسهم حينها بصعود اسم طليقته زينب الموسوي على مواقع التواصل.

وكانت الموسوي، قد أعلنت في نيسان/ أبريل، زواجها كذلك من عبدالله العمر، وكشفت حينها عن قيمة مهرها والهدايا التي تلقتها من ”العمر“، فيما لاحقتها شائعات تتهمها بخطف ”العمر“ من زوجته.

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