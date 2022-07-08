الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب تعلن طلاقها للمرة الثانية وتكشف السبب

أعلنت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب، عن طلاقها للمرة الثانية من رجل الأعمال رمضان حسني، وذلك بعد أيام من إعلان طلاقها الأول.

وقالت الخطيب خلال مقابلة عبر فضائية ”النهار“ المصرية، إنها انفصلت رسميا منذ أسبوع، وهو ما جعلها تشعر بالارتياح لحسم الأمر، ولكن تنتابها بعض المخاوف من الفترة المقبلة.

وأوضحت أن الجمهور يربط دائما، بين زواج المرأة الجميلة من رجل الأعمال بالمصلحة، مؤكدة أنها ”تزوجت من أجل الاستقرار، وكانت تحتاج إلى رجل بجانبها يشاركها أفراحها وأحزانها“.

وعن سبب الطلاق ذكرت الخطيب: ”أنا ست صعب تتفهم.. وهو خبرته في معاملة الستات والحياة عموما محدودة“، نافية حصولها على مؤخر طلاق بسبب عدم اتفاقهما عليه مسبقا.

وكانت الخطيب قد أعلنت طلاقها من زوجها رجل الأعمال رمضان حسني قبل أسابيع، من خلال منشور عبر حسابها على فيسبوك، لتعلن بعدها بأيام عن تصالحهما بعد اعتذاره لها.

وبعد الطلاق الأول، كتب رمضان حسني، رسالة من أجل أن يصالحها، اعتبرها متابعون إعلانا لرأب الصدع وعودتهما من جديد.

وكتبت الخطيب وقتها: ”لو وصفت مشاعري تجاهك هاحتاج مجلدات، لكن كل اللي عايزه أقوله اختصرته الست أم كلثوم ببساطة مدهشة في قولها: الحب كده.. وصال ودلال ورضا وخصام! وأهو بين ده وده يا سي رمضان“.