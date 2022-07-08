لماذا غيّرت شيرين عبد الوهاب مديرة أعمالها؟

أعلنت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في ساعة متأخرة من مساء الخميس، عن تولي محمد فؤاد الشهير بـ ”ميمي“ إدارة أعمالها كبديل لسارة الطباخ التي تولت المهمة منذ شباط/ فبراير الماضي.

وجاء إعلان الفنانة المصرية، بعد ساعات قليلة من بيان تحذيري أصدره المستشار القانوني الخاص بها، حذر خلاله من الخوض في السيرة الشخصية لموكلته.

وقال المحامي حسام لطفي، إنه ”يحذر من تناول السيرة الشخصية لموكلته المطربة الكبيرة أو نسب أي أحاديث أو تصريحات لها وإتاحتها عبر أي وسيلة إعلامية أو مواقع التواصل الاجتماعي، تفاديًا للوقوع تحت طائلة المسؤولية الجنائية، حيث يحمي القانون الشخصيات العامة من أي تجاوز من هذا القبيل، ويكفل تعويضات مدنية جابرة لأي أضرار تلحق بها في هذا الشأن“.

ويأتي ذلك بعد تصدر اسم الفنانة المصرية لمحركات البحث خلال الساعات الماضية، بسبب تداول تصريحات لوالد طليقها الفنان حسام حبيب تحدث خلالها عن التسجيل الصوتي الذي نسب إليه والذي هاجم خلاله شيرين عبد الوهاب في الوقت الذي كانت فيه ما زالت زوجة لولده.

ويشير ذلك، إلى إمكانية أن يكون تغيير مديرة الأعمال مرتبطا بالإشاعات التي تنتشر حول الفنانة المصرية، خاصة وأن فترة تولي إدارة أعمالها شهدت العديد من الأزمات للفنانة الشهيرة، وشهدت حالة ركود فني كبير لها.

وكانت صحف ومجلات قد تناقلت أنباء عن عودة شيرين عبد الوهاب إلى طليقها ومواطنها الفنان حسام حبيب، لكن شيرين نفت هذه الأخبار وتوعدت من يروجها بـ“المساءلة القانونية“.