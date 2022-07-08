آمال ماهر تعود بتغريدة جديدة

علقت الفنانة المصرية آمال ماهر في أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة جديدة؛ وذلك بمناسبة بدء مناسك الحج.

وكتبت الفنانة آمال في تغريدتها على حسابها في ”تويتر“: ”اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت“.

وما لبثت أن تفاعل جمهور الفنانة المصرية، بين من هنأها مع قدوم عيد الأضحى، وبين من عبر عن سعادته بعودتها، ومن دعا لها.

وكانت آمال ماهر أثارت جدلا واسعا في الأشهر الماضية؛ بعد اختفائها بشكل غامض، وسط مطالبات شعبية ورسمية بالكشف عن مصيرها، مع تداول معلومات بشأن اختطافها وتهديد حياتها.

ولاحقا، تصدرت الفنانة المصرية قائمة الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب صور نشرها الحساب الرسمي لها على موقع ”تويتر“، تعد الظهور الأول لها بعد تداول أخبار عن اختفائها.

لكن الصور المنشورة، لم تقنع الكثيرين، الذين أصروا على ظهور شخصها في مقطع فيديو.

وإثر ذلك، خرجت ”ماهر“ قبل أيام في مقطع فيديو، مبررة غيابها بالقول إنه ”جاء بسبب إصابتها بفيروس كورونا“.

ولم يقنع الفيديو كذلك، العديد من متابعيها، إذ قالوا إنه ”تم إجبارها على تسجيل الفيديو“، خاصة مع ظهورها بمظهر شاحب وارتباكها طوال مدة التسجيل.

وحسمًا للأمر، أوضحت آمال ماهر، خلال مداخلة عبر الهاتف في برنامج ”مساء dmc“ مع الإعلامي رامي رضوان، سبب ظهورها الشاحب والمرتبك.

وعلقت آنذاك بالقول: ”أنا تعبانة لأقصى درجة نظرًا لإصابتي بكورونا، لذلك ظهرت في الفيديو بشكل مجهد“، مشيرةإلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تصاب فيها بكورونا.

وواصلت: ”ما كنتش قادرة أطلع للجمهور بسبب تعبي، ولكن أسعدني خوف الجمهور علي، وإن شاء الله أخرج قريبا لايف وأطمن الجمهور، لكن مش قادرة دلوقتي لأني وشي تاعبني من كورونا“.

وأكدت الفنانة المصرية آمال ماهر أنها ستعلن، خلال أيام، عن تفاصيل حفل ستحييه في القاهرة، وتتولى تنظيمه شركة ”تذكرتي“.