زوج الدكتورة خلود يفاجئها بهدية "خيالية"

أثار أمين الغباشي جدلًا واسعًا بعد إهدائه لزوجته الفاشينيستا الكويتية ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي الدكتورة خلود سيارة ”رولز رويس“ فارهة، وقد حفر اسمها عليها.

واعتبر زوج المشهورة الكويتية أن هذه هدية متواضعة لزوجته، وأنها تستحق أكثر من ذلك بكثير، على حد وصفه.

وقدمت الدكتورة خلود الشكر لزوجها في مقطع فيديو صوره لها، وكشفت عن سعادتها بالهدية الجميلة التي اعتبرتها أنها أجمل شيء حدث معها منذ فترة.

وتداولت الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، مشيرة إلى أن وجه الدكتورة خلود لا يعبر عن السعادة، وأن ذلك يبدو لعبة منهما.

وقال حساب عبر إنستغرام باسم ”دلال أوتا“ إنه ”مافي ريأكشن ولا فرحة ليش؟ لأنه بفلوسها سوّالها إعادة تدوير وحطها في السيارة“.

وكتب أخرى تدعى ”حور“ أن ”ردة الفعل غير طبيعية“، وعلق آخر: ”النظرات تتكلم“.

بينما وصف حساب آخر ما يحدث بأنه فيلم والتمثيل فيه فاشل، على حد وصفها.

وتثير الدكتورة خلود جدلًا من وقت لآخر، وفي مايو/أيار من العام الماضي، أعرب عدد كبير من متابعيها، عن استيائهم الشديد من استعراضها الدائم للهدايا الباهظة التي تشتريها لزوجها ”أمين“ في كل مناسبة خاصة به، وهو ما زاد غضبهم عقب نشرها مجموعة صور لغرفة ملابس كاملة جديدة، موضحة أن هذه الغرفة هي هدية ابنتها الصغيرة لوالدها بمناسبة عيد ميلاده، وذلك بعد أن كانت قد أهدته سيارة ”فيراري“ أحدث موديل للمناسبة أيضًا.

وكانت الدكتورة خلود قد أعلنت، العام الماضي، عن تعرضها لجرح بقرنية العين، وذلك أثناء لعبها مع طفلتها ”ليليان“، حيث وضعت الأخيرة إصبعها، داخل عين والدتها.

وفي ذلك الوقت، أطلت الفاشينيستا الكويتية على متابعيها عبر تطبيق ”سناب شات“، وهي تتألم بسبب الإصابة، مع عدم قدرتها على فتح عينها.

وأوضحت أن ابنتها، جرحتها بالعين نفسها التي أصابتها بها في وقت سابق.

وأضافت الدكتورة خلود: ”جرح بالقرنية مرة ثانية، بس الجرح أصغر من إللي قبله.. هين ياليليان.. جرح بالقرنية وبنفس العين إللي انجرحت المرة إللي طافت“.