إصابة الفنانة البحرينية سلوى الجراش بجلطتين في القلب والرئة‎‎

أُدخلت الفنانة البحرينية الشابة سلوى الجراش، قسم العناية المركزة بإحدى مستشفيات المملكة، إثر إصابتها بجلطتين في القلب والرئة.

وأعلن الحساب الرسمي للفنانة البحرينية على ”إنستغرام“ إصابتها بجلطتين ودخولها العناية المركزة، حيث تم طلب الدعاء لها لتجاوز هذه الأزمة الصحية المفاجئة.

وأرفق الحساب إعلان مرور الفنانة بأزمة صحية، بدعاء الشفاء لها، دون كشف أي تفاصيل أخرى بشأن وضعها.

وكانت الفنانة البحرينية قد عادت قبل أيام قليلة إلى العاصمة المنامة، عقب أن أنهت تصوير مشاهدها في مسلسل ”بلاغ نهائي“ في الكويت.

وحرص كثير من الفنانين والمشاهير والمتابعين على الدعاء للفنانة البحرينية بالشفاء، ومنهم الفنانة البحرينية شفيقة يوسف وشيماء سبت وأميرة محمد ومروة خليل والفنان خليل الرميثي والمخرج محمد القفاص والإعلامية شيماء رحيمي ونجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي ريان جيلر.

ويعود تاريخ آخر صور منشورة للفنانة الشابة عبر ”إنستغرام“ إلى أواخر شهر حزيران/ يونيو الماضي، أثناء تواجدها في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في مملكة البحرين بدورته الـ 15، والذي يعد من أكبر التجمعات الإعلامية الخليجية وشارك فيه أكثر من 300 نجم وفنان وإعلامي وشركات إنتاج وقنوات بث.

وسلوى الجراش من مواليد 1986، وهي مغنية وممثلة بحرينية، بدأت مشوارها الفني العام 2006 من خلال مشاركتها في الموسم الثاني من برنامج ”نجوم الخليج“، ثم اتجهت إلى التلفزيون.

شاركت الجراش في بطولة عدة مسلسلات منها ”شوية أمل، الخادمة، عندما يزهر الخريف، عطر الروح، دفعة بيروت، الناجية الوحيدة“، وغيرها من المسلسلات الخليجية.

وكانت الجراش قد أصيبت بفيروس كورونا في آب/ أغسطس 2020، أثناء تواجدها في العاصمة اللبنانية بيروت لاستكمال تصوير مشاهدها من مسلسل ”دفعة بيروت“، حيث طالبت جمهورها آنذاك بدعمها نفسيا حتى تنتصر على المرض.

وقالت حينها ”بما أن الحالة النفسية لها تأثير كبير وأكثر من 50% للتعافي من فيروس كورونا وروني محبتكم وتعليقاتكم الحلوة والطاقة الإيجابية ونكت ومنشن فيديوهات أضحك“.

وعقب تشافيها من المرض، قالت الجراش، إن ”كورونا أنقذها من الموت المحقق في الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، عقب يومين فقط من نقلها من مكان إقامتها القريب من المرفأ إلى المستشفى الذي بقيت فيه أسبوعين لتلقي العلاج“.