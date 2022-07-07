السعودية.. الداعية "أبو جودي" يثير جدلا بعد اتهامه بالإساءة لفتاة

أثار أحد مشاهير ”تيك توك“ في المملكة العربية السعودية، ويدعى أحمد الشهري ويعرف بلقب ”أبو جودي“، جدلا واسعا، بعد اتهامه بالإساءة لفتاة والخوض في عرضها، بعد خروجها من البث الذي كان يجمعهما.

وكان ”أبو جودي“، وهو محسوب على الدعاة الشباب، يتحدث مع فتاة في بث مباشر عبر ”تيك توك“، بينما كانت تمسك بيدها بعصير وتتحدث من غرفة نومها في ما يبدو، ليطلب منها أن ”تعدّل من جلوسها“، لينقطع بعدها بث الفتاة.

ولاحقا، ظهر ”أبو جودي“ وهو ينتقد سلوكيات الفتاة، مبينا أنها ”تتحدث من غرفة نوم والسرير خلفها“، قائلا إن ”من مثلها يعيشون مثل هذه الحياة البائسة بعد مطاردتهم للحب والعلاقات“.

وانتقد المشهور السعودي عدم ارتداء الفتاة لـ“الحجاب“.

وتسبب حديث ”أبو جودي“ بعد مغادرة الفتاة البث، بغضب واسع، واتهامات له بالإساءة للفتاة بعد مغادرتها، في الوقت الذي يدعي فيه النصح في الدين.

وعلق أحدهم: ”لا حبيبي قاعده تبث وعادي وبعدين انت مو ملزوم تنصح دام ذا اسلوبك يقول الله تعالى (لست عليهم بمسيطر) يا تنصح بأسلوب يا تقلب وجهك وبعدين قذفها يوم يقول السرير جاهز وراها وش قصده!“.

واستنكر آخرون ظهور الشيخ الداعية مع الفتاة، ثم الحديث عنها بسوء: ”طيب انت طالع معها تسوقها بعدين ما يجوز تتكلم عنها كذا هذا وانت مطوع!!!“.

وانتقده مغرد يدعى ”نواف“: ”ياخي من اعظم الذنوب ولها عقاب بالدنيا والاخرة هي قذف المحصنات الله يسترنا بستره ما مها طلعت البنت بكل قبح مشهد لا ينبغى لك تقذف لنك لا تعلم ماهي والله اعلم بها“.

ودافع فريق عن ”أبو جودي“، مبررين أن ”المقطع المتهم فيه بالإساءة، تم التلاعب فيه“، لافتين إلى أن ”الفتاة هي من اقتحمت البث على أبو جودي، في الوقت الذي كان يتناول فيه موضوعا آخر“.

بدوره، خرج المشهور السعودي في بث على ”تيك توك“، ليوضح حقيقة المقطع المتداول، مبينا أن ”هناك من قام باجتزاء المقطع وتقطيعه، لإيصال رسالة غير صحيحة“.

وعلق بالقول إن ”الاتهامات التي طالته غير صحيحة“، مبينا أن ”الفتاة دخلت في بث، وهو يتحدث في أحد المواضيع، دون إرادته“، لافتا إلى أن ”تطبيق (تيك توك) يسمح بدخول الآخرين لأي بث دون إذن“.

وشدد على أن من ”استمعوا إلى بثه كاملا يعرفون الحقيقة“، معلقا: ”اللي حضر بثي وجلس وشافني سمع، فيه واحد اقتص المقطع، لكن بقول اتق الله ورح تقف امام الله وكل من تداول المقطع تراها بسيئاتك ما اوصل مرحلة اطعن بشرف وحده لا هو ديدني ولا عملي، وننتبه من نشر الشائعات فيه ناس تقطع وتقص عشان تخرب ترى عندنا أهل يتأثرون بالكلام هذا“.