بعد نجاحه الساحق.. هل يقدم صناع "سترينجر ثينغس" سلسلة فرعية جديدة؟

بعد نجاحه الساحق وتحقيق مجموع مشاهدات تجاوزت 1.15 مليار ساعة مشاهدة للجزء الأخير، بدأ التلميح لفكرة إنشاء سلسلة أجزاء فرعية من مسلسل الخيال العلمي الأمريكي الشهير، ”سترينجر ثينغس“، والذي انتهى عرض موسمه الرابع على منصة ”نتفليكس“.

وبدأت القصة يوم الأربعاء، عندما نشر عدد من المواقع الإخبارية مضمون مقابلة أجراها مؤلفو المسلسل الأمريكي الشهير، ألمحوا فيها إلى اعتزامهم إقامة سلسلة فرعية من المسلسل، على غرار ما تتبعه شركة صناعة الأفلام الأمريكية، ”مارفل“، في أعمالها أيضا.

وبينما لا يزال هناك موسم أخير هو الخامس من المسلسل، سيتم طرحه بعد عام ونصف العام من الآن عبر منصة ”نتفليكس“، يعمل مبتكرا المسلسل، الشقيقان مات وروس دوفر بالفعل بجد لتطوير سلسلة فرعية بعد انتهاء المسلسل، مشيرين إلى أن التآلف بين أحداث مسلسل ”سترينجر ثينغس“ والعرض الفرعي المقترح قد يكون أكثر مرونة مما يتوقعه المعجبون.

واعترف الأخوان أثناء ظهورهما في بودكاست ”Happy Sad Confused“ الذي أذاعه موقع ”ذا راب“ المتخصص في الفن، أن ”نتفليكس“ اعترضت بشدة على الفكرة المقترحة ”دون حتى سماعها ”، لكنهما أكدا أنهما يطورانها بقصد تسليمها إلى عارض آخر، غير ”نتفليكس“.

وقال الأخوان في المقابلة ”نأمل أن نجد ذلك الشخص المناسب (العارض) لتمرير العصا إليه بينما نواصل القيام بأشياء جديدة“، مشددين في الوقت نفسه على أن فكرتهما الجديدة تختلف بنسبة 1000% عن مسلسل ”سترينجر ثينغس“.

ووفقا لموقع ”ذا راب“، لم يتم تحديد جدول زمني لموعد ظهور هذا العرض الفرعي، حيث يستعد الأخوان دوفر الآن لبدء كتابة الموسم الخامس والأخير من سلسلة ”نتفليكس“ الرئيسة.

وفي سياق متصل، ذكرت مجلة ”فوربس“ الأمريكية، أن الأخوين دوفر لم يفكرا حتى في اختيار على سبيل المثال، شخصية رئيسة من مسلسل ”سترينجر ثينغس“ وإعطائها دورا منفصلا خاصا بهما في عرضهما الجديد، وهو ما كان يتوقعه الجميع على الأرجح.

ورأت المجلة أنه يمكن أن ينتهي الأمر بالعرض المقترح إلى أن يكون هناك شيء مشابه للطريقة التي خرج بها مسلسل ”Fear the Walking Dead“ (اخشوا الموتى السائرين) من سلسلة ”The Walking Dead“ (الموتى السائرون)، حيث كان هناك نفس الكون، ونفس التهديد (مثل انقلاب الأحداث رأساً على عقب والأموات الأحياء أو الزومبيز) ولكن مع شخصيات جديدة، وجزء جديد من البلد.

وبعد أن ألمح الأخوان دوفر إلى نشوب خلاف مع منصة البث الأمريكية، وفي تضارب للأنباء، ذكرت وكالة أنباء ”رويترز“ أن شركة ”نتفليكس“ أعطت الضوء الأخضر الأربعاء، للسلسلة الفرعية من مسلسل ”سترينجر ثينغس“.

وقالت الوكالة إن شركة البث العملاقة أعلنت عن شراكة مع مبتكري المسلسل الناجح ( الأخوان دوفر) لإنشاء شركة إنتاج جديدة، تسمى ”أبسايد داون بيكتشرز“ (Upside Down Pictures)، وهي شركة إنتاج جديدة ستعمل على تطوير مشاريع الأفلام والتلفزيون، بما في ذلك إنتاج السلسلة الفرعية من مسلسل ”سترينجر ثينغس“، وذلك كجزء من صفقة الأخوين الشاملة مع ”نتفليكس“.

بدوره، قال تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المساهم لشركة ”نتفليكس“، في بيان، الأربعاء: ”مات وروس موهبة فريدة بشكل استثنائي برؤية واضحة ونقية للغاية.“ مضيفا ”ستهدف شركة الإنتاج الجديدة إلى خلق نوع من القصص التي ألهمت نشأة عائلة دوفر.“

وتابع البيان أن ”المسلسل الجديد سيعتمد على فكرة أصلية من التوأم مات وروس دوفر، لكنه لم يقدم تفاصيل عن القصة أو الشخصيات“.

وكانت شركة ”نتفليكس“ صرحت أمس بأن مسلسل ”سترينجر ثينغس“ تربع أيضا على رأس قائمة أفضل 10 أعمال لها في 91 دولة، وهذه أول مرة يحقق فيها مسلسل تلفزيوني باللغة الإنجليزية هذا الإنجاز.

وانتهت أحداث الموسم الرابع من المسلسل بإطلاق آخر حلقتين منه الأسبوع الماضي، ليهرع لمشاهدتهما متابعو المسلسل؛ ما أدى إلى تعطل التطبيق الخاص بالشبكة لفترة وجيزة.