الفنان عبدالباسط حمودة يكشف حقيقة زواجه من نبيلة عبيد

كشف المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، حقيقة زواجه من مواطنته الفنانة نبيلة عبيد، بعد تداول أنباء حول ذلك.

وقال حمودة خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور، عبر برنامجها ”مصر جديدة“، المذاع عبر قناة ETC: ”الكلام ده مش صحيح.. هي في مقام أختي الكبيرة، حد يتجوز أخته؟“.

وأضاف: ”هو حد يتوه عن بلادنا في تصدير الشائعات، سواء بالزواج من نبيلة عبيد، أو أخبار وفاة عبد الباسط حمودة“.

من جانب آخر، تحدث المطرب المصري عن استقالة الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، قائلا: ”هاني شاكر صعبان عليه نفسه، ولما كلمته للتراجع عن استقالته من منصب نقيب الموسيقيين قالي لو بتحبني متكلمنيش في الموضوع ده تاني“.

وحول أزمة أغنية ”بنت الجيران“ التي حذفت من يوتيوب بسبب سرقة لحنها، أكد المطرب الشعبي أن ”لحن بنت الجيران ولا بتاع حماقي ولا بتاع حسن شاكوش، اللحن أصلا بتاع عمر الجيزاوي وموجود على يوتيوب“.

وبسؤاله عما قاله الملحن مدين أشار حمودة: ”أنا قديم وبغني من السبعينيات وعارف، اللحن بتاع عمر الجيزاوي، ييجي يواجهني، والأغنية كانت بتقول يا مية ندامة“.

وكان الملحن المصري مدين قد تقدم ببلاغ إلى إدارة ”يوتيوب“ يشير خلاله إلى أن أغنية بنت الجيران استخدمت لحن ”حاجة مستخبية“ الذي يملكه، وقدم الأدلة التي تثبت ذلك.

وقال مدين في تصريحات لـ“إرم نيوز“: ”منذ خروج أغنية بنت الجيران والجميع يعرف أنها مأخوذة من اللحن الخاص بي الذي قدمه محمد حماقي في أغنية حاجة مستخبية، ومع ذلك لم أتخذ أي إجراء ضدهما لأنني قلت إنهما في بداية طريقهما ويجب علينا مساعدتهما، لكنهما ظنا فعلي هذا خوفا“.

وأضاف: ”قمت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد حسن شاكوش، وبدأتها بتقديم بلاغ لإدارة اليوتيوب يثبت سرقة لحن أغنية حاجة مستخبية، وعليه قامت الإدارة بحذف أغنية بنت الجيران“.