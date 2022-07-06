حلمي عبدالباقي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد قرار عودة حسن شاكوش للغناء

تقدم الفنان المصري حلمي عبدالباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، ببلاغ للنائب العام ضد محضر تصريح غناء مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، الذي صدر عن مجلس النقابة مؤخرا.

وكان شاكوش أعلن مؤخرا انتهاء أزمته مع مجلس نقابة الموسيقيين وحصوله على بطاقة عضوية النقابة، معربا عن سعادته بالعودة للغناء مجددا.

وكشف عبدالباقي عن مفاجأة حول حصول شاكوش على بطاقة عضوية نقابة الموسيقيين دون موافقة مجلس النقابة، على عكس ما أشيع.

وظهر عبدالباقي في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على ”فيسبوك“، ليلة صدور القرار، قال فيه إنه ”في اجتماع المجلس تقدم شاكوش بالتماس بواسطة هيئة التحقيقات، وتناقشنا وأرجأنا النقاش تماما، وقلنا مش هندي قرار في الموضوع للمجلس القادم“.

وكانت النقابة قد قررت، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقف شاكوش عن الغناء في مصر بشكل نهائي؛ جاء ذلك على إثر خلافه مع مواطنه المطرب الشعبي رضا البحراوي؛ بسبب العديد من الألفاظ الخارجة التي تفوه بها، واعتبرتها النقابة إساءة إلى الجمهور المصري.