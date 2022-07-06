حقيقة تعرض الفنان خالد زكي لمرض خطير

كشف الفنان المصري خالد زكي حقيقة ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، حول إصابته بمرض ”خطير“، مشيرا إلى أن هذا الكلام عار تماما من الصحة.

وتصدر اسم الفنان خالد زكي، خلال الساعات الماضية، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد انتشار أخبار عن إصابته بمرض ”خطير“، مطالبين الجمهور بالدعاء له.

وتواصل ”إرم نيوز“ هاتفيا مع الفنان خالد زكي للوقوف على حقيقة ما تم تداوله، حيث أكد أن ما أشيع غير صحيح، وأنه يتمتع بصحة جيدة، لكنه موجود حاليا خارج مصر.

وأضاف الفنان المصري أن ”شائعات الوفاة والمرض اعتدنا عليها منذ زمن، وتحديدا مع بداية انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذا الأمر لا أتأثر به، وأنا الحمد لله بصحة جيدة“.