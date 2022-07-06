عمر كمال يقاطع الراقصات في أغنية "حلوين"

يستعد الفنان المصري عمر كمال لطرح أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان ”حلوين“، تجمع بينه وبين المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة للمرة الثانية، بعد النجاح الذي حققه كليب ”ضيعنا“ الذي شهد أول تعاون بينهما.

وقال عمر كمال، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“: ”هذه الأغنية لا أستعين فيها براقصات، لأنني قررت أن اتقي الله ولن أستعين مرة أخرى براقصات في أي عمل سأقدمه، والحمد لله الأغاني بتاعتي بتشتغل في كل البيوت، لذلك قررت أن أولادنا ما يتفرجوش على رقاصات مع احترامي لكل الراقصات“.

وأضاف المطرب المصري أنه اتخذ مسارا مختلفا عما قدمه من قبل، حيث أصبح أكثر حرصا على الابتعاد عن الكلمات غير الملائمة للجمهور، وتقديم فن هادف.

وأشار إلى أنه يستعد لتقديم أغنية بعيدة عن المهرجانات خلال الفترة المقبلة، يتمنى أن تحقق نجاحا، لأنه يحب هذا النوع من الغناء ويتمنى الاستمرار فيه.

وعن تعاونه للمرة الثانية مع الفنان عبد الباسط حمودة، أكد كمال أنه يشعر بالراحة مع الفنان عبد الباسط حمودة، مشيرا إلى أن التعامل معه مريح، ويستجيب لأي طلبات، ويصر على التصوير في موعده، فضلا عن أنه فنان كبير وله قاعدة جماهيرية عريضة، بحسب تعبيره.

وكانت نقابة المهن الموسيقية المصرية أعلنت، في فبراير/ شباط الماضي، إيقاف مطرب المهرجانات عمر كمال عن الغناء لحين التحقيق معه على خلفية تصريحاته في أحد البرامج التلفزيونية، التي هاجم خلالها النقابة والنقيب هاني شاكر؛ بسبب ”تعنتهم“ ضد مطربي المهرجانات.

وتراجعت النقابة فيما بعد عن القرار بعد ذهاب عمر كمال إلى مقر النقابة وتقديمه اعتذارا للفنان هاني شاكر، موضحا أنه لم يقصد الإهانة أو التجريح.