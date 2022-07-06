مشهور السناب السعودي عبدالرحمن المطيري يدخل المستشفى إثر وعكة صحية

تعرض مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي، عبدالرحمن المطيري، لوعكة صحية بسبب تصويره 4 إعلانات دفعة واحدة، ما عرضه لإجهاد وإعياء نقل على إثره إلى المستشفى.

ونشر المطيري مجموعة من الفيديوهات عبر حسابه الشخصي على ”سناب شات“ وهو داخل المستشفى، وبيده أنابيب المحاليل، وأشار من خلال التعليق عليها إلى أنه أصيب بارتفاع في درجة الحرارة، والتهاب حاد بالصدر، فضلًا عن الكحة وإحمرار العين، حيث بدا عليه الإجهاد والتعب.

وطالب المشهور السعودي الجمهور بالدعاء له قائلًا: ”دعواتكم.. الله لا يحطم في هذا الربع“.

وكان عبدالرحمن المطيري أثار الجدل مؤخرًا باختفائه لأيام عن مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعل الجمهور يتساءل عن سر اختفائه، قبل أن تعلن وزارة الداخلية أنها قامت بالقبض عليه بسبب مخالفته للإجراءات الاحترازية.

وظهر المطيري للمرة الأولى عبر حسابه في ”سناب شات“، من داخل منزله في مارس الماضي، وذلك منذ خروجه من السجن بعد قضائه فترة عقوبة إثر مخالفته الإجراءات الاحترازية لفيروس ”كورونا“ المستجد (كوفيد- 19).