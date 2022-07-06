المذيع العُماني عدنان الميمني يكشف آخر تطورات وضعه الصحي

خرج المذيع العُماني عدنان الميمني، في مقطع فيديو، ليفند شائعة الوفاة التي لاحقته في الساعات الأخيرة.

وقال الميمني في مطلع حديثه بمقطع ”فيديو“ إنه ”ليس هناك سبب للشائعات“، موجها شكره لكل من اطمأن عليه.

ووجه المذيع، الذي يتلقى علاجه في ألمانيا، شكره لسلطان عمان هيثم بن طارق وحرمه السيدة الجليلة، وذلك لمتابعتهما باستمرار لوضعه الصحي.

وختم حديثه بالقول: ”وإن شاء الله اشوفكم بخير ولا تنسوني من دعواتكم الطيبة هذي الايام“.

وشارك عدد من العُمانيين في الدعاء لعدنان الميمني، إذ كتب الإعلامي محمود الجابري: ”دعواتكم في هذه الأيام المباركة #العشر_الاوائل_من_ذي_الحجة بالشفاء العاجل للأخ الغالي المذيع الذي نفتقده جميعا #عدنان_الميمني .. نسأل الله تعالى له الشفاء وأن يعود إلى وطنه سالما من كل مكروه“.

وكتب الإعلامي مازن الوهيبي: ”عدنان الميمني بصحه وعافيه ما زال يتعالج بس صحته افضل بكثير محتاج فقط منكم الدعاء والله يكون في عون الناس المريضه الي تخلق اشاعات“.

ولم يكشف عدنان الميمني، عن طبيعة المرض الذي ألم به، والذي أصيب به قبل عدة أشهر فقط، ليتدهور وضعه الصحي، ويتم نقله إلى ألمانيا للعلاج.

وبحسب ما تداوله متابعون، فإن ”الميمني“ أصيب بمرض السرطان.

وعدنان الميمني من أصول يمنية، ولد في سلطنة عُمان وحاصل على جنسيتها، ويبلغ من العمر 36 عاما، وهو متزوج.

وسبق أن حصل على تكريم من الشيخة موزة المسند زوجة أمير قطر، وعلى جائزة أفضل مذيع في الوطن العربي في مهرجان تونس.

ويتابع ”الميمني“ عبر ”إنستغرام“ أكثر من 69 ألف متابع، وعلى حسابه في ”تويتر“ أكثر من 6 آلاف متابع.