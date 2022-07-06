خطيب الأميرة إيمان.. من هو جميل ألكساندر ترميوتس؟

أعلن الديوان الملكي في الأردن، اليوم الأربعاء، خطوبة ابنة ملك الأردن، الأميرة إيمان عبدالله الثاني على جميل ألكساندر ترميوتس.

وأقيمت الخطوبة بحضور ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.

وانتشرت صور تجمع الأميرة إيمان بخطيبها جميل، وسط تساؤلات متابعين عن هويته.

ومن خلال البحث في شبكة المصادر المفتوحة على شبكة الإنترنت لا توجد أي معلومات عن شخصية باسم جميل ألكساندر ترميوتس.

لكن البحث يقود إلى شخص يشبهه للغاية يدعى جيمي ترميوتس وهو أمريكي من أصل يوناني عل الأرجح.

ومن اللافت أن حسابات هذا الاسم على مواقع التواصل الاجتماعي محذوفة بشكل كامل.

جيمي ترميوتس تخرج من جامعة فلوريدا الدولية – كلية إدارة الأعمال في عام 2016 وهو حاليًا في يعيش في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.

ويعمل جيمي ترميوتس حاليا كمؤسس مشارك وشريك في شركة مالية تدعى، Outbound Ventures تأسست في عام 2015.

وعمل جيمي ترميوتس سابقا في DPM Capital وهي شركة لإدارة الأصول والاستثمار تستثمر في شركات عبر مجموعة متنوعة من القطاعات.

كما عمل مديرا في شركة AMARLA وهي واحدة من أكبر متاجر التجزئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA).

وتتطابق هذه المعلومات إلى حد كبير مع ما نشرته وسائل إعلام أردنية بشكل متزامن حيث ذكرت السيد جميل ألكساندر ترميوتس ولد في كاراكاس بفنزويلا، عام 1994، وهو من أصول يونانية يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك الأمريكية.