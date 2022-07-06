شوق الهادي وإيمان فيصل تثيران الجدل بمقاطع "جريئة"

أثارت الفنانتان إيمان فيصل وشوق الهادي جدلا بين متابعين، بعد توثيق ”الهادي“، لرحلتها إلى البحر، وظهورها بملابس ”جريئة“، بحسب متابعين.

ووثقت شوق رحلة بحرية قامت بها مع إيمان فيصل، حيث ظهرتا بملابس كاشفة، وهما تستمتعان بالبحر، في الوقت الذي روجت فيه الفنانتان لمنتجات إعلانية.

كما قامت ”الهادي“ بنشر مقطع وهي تركض، وتقول لإيمان فيصل، إن من يتأخر في الوصول هو ”حمار“.

وتسببت مقاطع شوق الهادي بجدل بين متابعين، إذ استنكر فريق قيامها مع إيمان فيصل بالتصوير بملابس جريئة، تزامنا مع حرمة هذا الشهر.

واتهم فريق آخر، الفنانتين، بتقليد مشهورتي مواقع التواصل السعوديتين مروج الرحيلي ورهف القحطاني، خلال رحلتهما إلى المالديف.

ولم تكشف الفنانتان عن مكان تواجدهما، إلا أنهما بدتا كأنهما تقضيان يومهما في إحدى مناطق الكويت.

وسبق أن كشفت الفنانة إيمان فيصل عن قضائها إجازة برفقة الفنانة رندا حجاج في جزيرة بوكيت في تايلاند.

وكانت شوق الهادي واجهت حملة من الانتقادات في فبراير/ شباط الماضي، بعد ظهورها في صورة برفقة الفنان المصري محمد رمضان.

ولاحقا، خرجت الفنانة شوق الهادي عن صمتها، لترد على منتقدي ظهورها مع محمد رمضان، إذ قالت في تصريحات لها عبر برنامج ”اسألني“، الذي يبث عبر ”يوتيوب“، إنه لا يوجد لديها تبرير بشأن هذه الصورة، مبينة أن كل شخص حر في تصرفاته، ويفعل ما يريد لأن هذه حياته“.

وأضافت في حينها بأنها لم ترَ خطأ في تلك الصورة، مضيفة أن الأمور تؤخذ حسب نية كل شخص، ومن هنا فكل إنسان رأى الصورة من وجهة نظره، ولا تبرير في ذلك.