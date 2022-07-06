مسلسل "سترينجر ثينجس" يتخطى مليار مشاهدة

قالت شركة نتفليكس، يوم الثلاثاء، إن الموسم الأخير من مسلسل ”سترينجر ثينجس“ أو ”أمور غريبة“ شهد ارتفاعا في مجموع مشاهداته التي تجاوزت 1.15 مليار ساعة مشاهدة، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“ اليوم الأربعاء.

وأصبح مسلسل الخيال العلمي من بطولة وينونا رايدر وميلي بوبي براون، أكثر المسلسلات باللغة الإنجليزية شعبية على الشبكة.

ولم يتجاوز مسلسل آخر على ”نتفليكس“ حاجز المليار ساعة مشاهدة، سوى مسلسل الدراما الكورية الجنوبية ”سكويد جيم“ أو ”لعبة الحبار“.

وقالت الشركة إن ”سترينجر ثينجس“ تربع أيضا على رأس قائمة أفضل عشرة أعمال لـ“نتفليكس“ في 91 دولة، وهل أول مرة يحقق فيها مسلسل تلفزيوني باللغة الإنجليزية هذا الإنجاز.

وانتهت أحداث الموسم الرابع من المسلسل بإطلاق آخر حلقتين منه الأسبوع الماضي، ليهرع لمشاهدتهما متابعو المسلسل؛ ما أدى إلى تعطل التطبيق الخاص بالشبكة لفترة وجيزة.

وبدأ إطلاق السلسلة عام 2016.

وفي الـ 12 من يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت نتفليكس أن مسلسل ”سكود جيم – لعبة الحبار“ الكوري الجنوبي سيعود للموسم الثاني.

ويتناول المسلسل قصة متسابقين يعانون ضائقة مالية ويلعبون ألعاب أطفال للحصول على فرصة لكسب مبالغ مالية تغير حياتهم.

ولم تحدد ”نتفليكس“ موعد عرض الجزء الثاني من المسلسل.

وقالت ”نتفليكس“ إن ”الموسم الأول من لعبة الحبار، حمل الرقم القياسي باعتباره المسلسل الأكثر شعبية على الشبكة على الإطلاق، إذ بلغ حجم مشاهداته أكثر من 1.65 مليار ساعة في أول 28 يومًا“.