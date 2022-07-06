رومي القحطاني تخطف الأنظار في أول إطلالة لها مع شقيقتيها الفاتنتين

خطفت السعودية رومي القحطاني ملكة جمال المملكة للعام 2021 الأنظار مع شقيقتيها الفاتنتين، في أول ظهور لهن معًا في صورة مشتركة.

ونشرت رومي القحطاني صورة تجمعها بشقيقتيها، عبر حسابها في إنستغرام، وسط ردود فعل متباينة من متابعيها ورواد المنصة الشهيرة.

وعبّر عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بالشقيقات الثلاث، فيما انتقد آخرون جرأتهن في ارتداء الملابس الخفيفة الكاشفة.

وتثير رومي القحطاني، وهي إحدى المشهورات السعوديات عبر منصات التواصل الاجتماعي، الجدل، أحيانًا، بإطلالاتها التي تتميز بالجرأة.

وفازت رومي القحطاني، وهي ملكة جمال السعودية، أخيرًا، بلقب ”ملكة جمال العرب للسلام 2022“ وتم تتويجها بالتاج في حفل خاص بالمناسبة.

وتعتبر رومي القحطاني من نجمات تطبيق ”تيك توك“ وتنشط باستمرار على منصات التواصل الاجتماعي مع متابعيها الذين يُعدون بمئات الآلاف.