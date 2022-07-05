محمود الحسيني يتهم أحمد شيبة وحمادة مجدي بسرقة أغنيته "مال الناس"

اتهم المطرب الشعبي المصري محمود الحسيني، زميلاه أحمد شيبه وحمادة مجدي، بسرقة أغنيته ”مال الناس“ وذلك بعد طرح البرومو الرسمي للأغنية التي يشارك في غنائها شيبة ومجدي.

وقال الحسيني خلال مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على ”تيك توك“، ”أنا لسه بسجل أغنية مال الناس، علشان هنزلها على اليوتيوب الفترة الجاية، وأنا بغنيها كاملة على المسرح في الأفراح اللي بحييها واسألوا عبد السلام، الأغنية دي بتاعة مين“.

وأضاف، ”أنا مش بتاع مشاكل، ومش بحب المشاكل، من فترة طلعت مع عبد السلام، وقلت كوبليه من الأغنية الجديدة، وقلت متاكلش مال الناس.. مال الناس كناس.. واحنا درجة أولى وانتم درجة تالتة.. أغنية جديدة قلتها في فرح ولسه بخلص تسجيلها لقيت حمادة مجدي وشيبة بيعلنوا عن الأغنية“.

وأردف أنه ”رغم أن أنا متضايق إني قلت كلمتين على المسرح واتسرقوا.. بس الناس كلها بتحب الأغنية وتسمعها، وعاملة انتشار جامد من قبل ما انزلها.. الأغنية لها صاحب، واسألوا عبد السلام“، في إشارة إلى عازف الأورج الشهير محمد عبد السلام.

وختم الحسيني متعجبا مما قام به زميلاه على حد قوله، ”أنا بحمد ربنا إني عندي أفكار بطلعها وبتتسرق، إحنا درجة مش باكل مال الناس، اللي ياكل مال الناس مصيره في يوم يداس“.

في المقابل، نفى المطرب الشعبي أحمد شيبة الاتهامات التي وجهها له الحسيني، مؤكدا أن حمادة مجدي عرض عليه الكلمات فأعجب بها ووافق عليها.

وقال شيبة في تصريح أدلى به لموقع ”صدى البلد“ المحلي إنه ”تأكد أنها مملوكة لحمادة مجدي بواقع أوراق رسمية أطلع عليها بنفسه وقام بعد ذلك بتسجيلها وطرحها بالأسواق“، موضحا أن ”محمود الحسيني في مكانة الأخ بالنسبة له وكان يستوجب عليه أن يقوم بالتواصل معه والحديث في هذا الأمر قبل كتابة بوست على الفيسبوك وعمل فيديو، وأنه إذا أثبت ملكيته للأغنية سوف يتنازل عنها في الحال، مش أغنية اللى تزعلنا من بعض“، وفق تعبيره.