بعد جراحة في القلب.. حمدي الوزير يتخطى "الساعات الحرجة"

شهدت الحالة الصحية للفنان المصري حمدي الوزير تحسنا خلال الساعات الأخيرة بعد إجرائه جراحة دقيقة في القلب، مساء الإثنين، في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وشهدت الحالة الصحية للفنان المصري حمدي الوزير تدهورا خلال الساعات الماضية؛ بسبب عدم توافر الدعامات الخاصة بالشريان الأورطي التي يحتاجها، ما جعل الفريق الطبي المعالج يقرر إجراء جراحة عاجلة، يوم الإثنين.

وقالت مي الوزير لـ ”إرم نيوز“ إن ”والدها تخطى الساعات الحرجة بعد العملية، وشهدت حالته استقرارا ملحوظا من بعد فجر اليوم الثلاثاء“.

وأضافت أن ”والدها من المقرر أن يخرج من العناية المركزة خلال ساعات، تمهيدا لعودته إلى المنزل“، مطالبة الجمهور بالدعاء له.

وأكدت أن ”نقابة المهن التمثيلية على تواصل دائم معها للاطمئنان على صحة والدها“.

وكشفت الفنانة المصرية نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية والمسؤول عن الملف الصحي بالنقابة، أمس، تفاصيل الحالة الصحية للفنان حمدي الوزير بعد إجراء جراحة دقيقة بالقلب مساء الإثنين، مشيرة إلى أن الأطباء لم يركبوا دعامات له.

وقالت نهال عنبر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج ”كلمة أخيرة“ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: ”الحمد لله الفنان حمدي الوزير خرج من العمليات، والأطباء طمنونا بنجاح العملية بحد كبير، بدون الاستعانة بالدعامات، وقرروا إجراء العملية الجراحية لإنهاء الأزمة القلبية من جذورها لأن الجراحة القلبية أفضل من الدعامات“.

وأضافت: ”بصراحة القوات المسلحة والهيئة العامة للشراء الموحد التابعة للقوات المسلحة عملوا موقف نبيل جدا، بعدما علموا بعدم توافر الدعامات الخاصة بالشريان الأورطي للفنان حمدي الوزير، قامت بإرسالها للدكتور خالد منتصر الطبيب المباشر للحالة، وكانت الدعامات موجودة قبل بدء العملية، لكن الأطباء لم يحتاجوها وفضلوا إجراء الجراحة“.

وكانت الكاتبة الصحفية مي حمدي الوزير قد صرحت، الإثنين، أن الهيئة العامة للشراء الموحد التابعة للقوات المسلحة المصرية تدخلت وأوجدت الدعامات الخاصة بالشريان الأورطي اللازمة لعلاج والدها الفنان المصري حمدي الوزير.

وقالت مي الوزير لـ ”إرم نيوز“: ”كنا نستعد لإجراء جراحة لوالدي كان مقررا لها أن تبدأ في الثالثة من عصر اليوم الإثنين، لأتفاجأ باتصال من الدكتور خالد منتصر يخبرني بأن الهيئة العامة للشراء الموحد التابعة للقوات المسلحة تدخلت وأوجدت الدعامات المطلوبة“.