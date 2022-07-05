ابنة وفاء مكي تتعرض لحادث سير "خطير"

طالبت الفنانة البحرينية وفاء مكي جمهورها بالدعاء لابنتها بعد تعرضها لحادث سير خطير.

ونشرت وفاء مكي فيديو لسيارة ابنتها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، وبدت السيارة في تحطم كامل، ما يشير إلى خطورة حالة ابنة الفنانة البحرينية.

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وانهالت التعليقات من المشاهير والمتابعين بالدعاء لابنة وفاء مكي والأمنيات بالشفاء العاجل.

وكتبت الفنانة السورية المقيمة بالإمارات مروة راتب تعليقا على حادث ابنة وفاء مكي: ”لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يقومها بالسلامة إن شاءالله ويطمن قلبج عليها يارب“.

وتأتي الحادثة بعد وقت قصير من إعلان وفاء مكي إصابتها بورم من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على ”إنستغرام“، ظهرت فيها مستلقية على السرير داخل أحد المستشفيات، وعلقت عليها بعبارة: ”دعواتكم، استئصال ورم“.

ونُشرت صورة لذراع وفاء مكي وعليها أنابيب المحاليل عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، وكُتب عليها: ”حبيت أطمئنكم أن وفاء طلعت من غرفة العمليات، وحالتها مستقرة، الحمد لله رب العالمين“.

يذكر أن الفنانة ”وفاء مكي“ أُصيبت، منتصف العام الماضي، بفيروس ”كورونا“، الذي تسبب بوصولها إلى حالة صحية صعبة، أدخلت على إثرها أحد مستشفيات المملكة حتى تعافت تمامًا.