بسبب الفوضى.. شركة خاصة لتنظيم جنازات الفنانين في مصر

أعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر عن تعاقد النقابة مع شركة لتأمين جنازات الفنانين؛ بسبب الفوضى التي تحدث أثناء مراسم الدفن دون مراعاة لحرمة الميت.

وتشهد جنازات الفنانين في مصر حالة من الفوضى، سواء من وسائل الإعلام أو من الجمهور العادي الذي يحرص على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة؛ مما سبب ضيقًا للعديد من الفنانين الذين طالبوا بمنع هذه الفوضى.

وعقد نقيب المهن التمثيلية المصرية مؤتمرا صحفيا، اليوم الثلاثاء، لإشهار تعاقد النقابة مع إحدى شركات التنظيم الشهيرة من أجل منع الفوضى بالجنازات، بحضور ممثل عن الشركة والفنانة نهال عنبر عضو مجلس النقابة.

وقال أشرف زكي في كلمة خلال المؤتمر: ”سبب لجوئنا للشراكة مع إحدى الشركات لتنظيم جنازة الفنانين هو الفوضى والعبث الذي يحدث نتيجة التزاحم الشديد من قبل محبي الفنانين لتوديعهم وإلقاء النظرة الأخيرة عليهم، دون مراعاة لمشاعر أقارب المتوفى، أو لحرمة الميت“.

وأشار إلى أن ”انتشار المندسين في الجنازات وإحداثهم الفوضى دون مراعاة حرمة الميت كان من الأسباب الأساسية وراء قرار النقابة بتوقيع الشراكة مع مؤسسة خاصة لتنظيم جنازات الفنانين“.

وأضاف زكي: ”لا مانع من حضور الجميع للعزاء، ولكن لا بد أن يكون هناك تنظيم، والحرص على عدم التزاحم“.

وبين أن النقابة تعاقدت مع الشركة التي نظمت مراسم دفن وعزاء الفنان الراحل سمير صبري والتي لم يحدث خلالها أي شكل من أشكال الفوضى المعهودة في جنازات الفنانين.

وفي وقت سابق، ناشد عدد من الفنانين نقابتي المهن التمثيلية والصحفيين بالتدخل لمنع الفوضى التي تحدث في الجنازات، خصوصا من وسائل الإعلام التي تحاول التقاط صور ومقاطع فيديو خلال جنازات الفنانين.