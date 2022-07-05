بعد عمر العبداللات.. ديانا كرزون تعتذر عن المشاركة بمهرجان جرش

أكدت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، أنها اعتذرت عن المشاركة في مهرجان جرش لهذا العام؛ وذلك بسبب ما وصفته بـ“تعرضها للتهميش“ من قبل منظمي المهرجان.

وقالت كرزون في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إنها اعتذرت عن المشاركة في المهرجان لهذا العام أسوة بالفنان الأردني عمر العبداللات.

وكان العبداللات أعلن، أمس الإثنين، اعتذاره أيضا عن المشاركة في مهرجان جرش؛ بسبب ”سوء التنظيم“.

واتهمت الفنانة الأردنية القائمين على المهرجان، بأنهم ”تعمدوا عدم تقدير واحترام الفنان الأردني بشكل كاف، ومن ذلك عدم تقديره ماديًا“.

وأضافت كرزون: ”رغم أن الموضوع المادي ليس الأساس، لكنه يشير إلى عدم جدية إدارة المهرجان في التعامل مع فناني الأردن“، بحسب قولها.

وفيما يتعلق بنقابة الفنانين الأردنيين، بينت كرزون ”أنهم دعموا قرارها، وأيدوا كل خطوة تقوم بها من أجل رفع كرامة الفنان الأردني وعدم المساس بها“، بحسب تعبيرها.

وكان الفنان عمر العبداللات أعلن، أمس الإثنين، اعتذاره عن المشاركة في المهرجان؛ بسبب ”عدم مناسبة اليوم الذي خصص لحفله، إضافة إلى أمور تتعلق بسوء التنظيم“.

وقال الفنان الأردني في حديث لقناة ”المملكة“ المحلية: ”كانت رغبتي المشاركة في المهرجان، والظروف أدت إلى الاعتذار، حيث إن اليوم الذي يناسبني كان غير متوفر، وأمور أخرى تتعلق بسوء التنظيم“.

وأوضح بالقول: ”أبلغتني إدارة المهرجان بإنهاء البرنامج الخاص بمواعيد الحفلات، مع جميع الفنانين العرب، ولم يتبقَ سوى يوم الثلاثاء لإقامة الحفل الخاص بك“.

وتابع: ”أخبرتهم أن هذا اليوم لا يناسبني. وكنت قد أبلغتهم أن اليوم الذي يناسبني هو الخميس أو الجمعة، اللذان يزداد خلالهما الحضور الجماهيري“.

ويعتبر مهرجان جرش، الذي انطلق منذ نحو 40 عاما، من أبرز المهرجانات الفنية على مستوى الأردن والشرق الأوسط، ويحيي حفلاته سنويا أبرز نجوم الغناء العرب.

وتنطلق الدورة الـ36 من مهرجان جرش، نهاية تموز/ يوليو الجاري، بمشاركة نحو 1500 فنان من الأردن وخارجه.