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منوعات

وفاة مشهور "سناب شات" السعودي سعد المهنا
تاريخ النشر: 05 يوليو 2022 11:41 GMT
تاريخ التحديث: 05 يوليو 2022 13:05 GMT

وفاة مشهور "سناب شات" السعودي سعد المهنا

توفي مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي سعد بن خالد المهنا، والشهير بـ"إيفنت الرياض"، أمس الاثنين. وبحسب شخص قال إنه قريب لـ"المهنا"، فإنه توفي نتيجة إصابته

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المصدر: سماح المغوش - إرم نيوز

توفي مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي سعد بن خالد المهنا، والشهير بـ“إيفنت الرياض“، أمس الاثنين.


وبحسب شخص قال إنه قريب لـ“المهنا“، فإنه توفي نتيجة إصابته بسكتة قلبية.

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وستقام الصلاة على المشهور السعودي في جامع البابطين في الرياض.

وكان آخر ظهور للمشهور السعودي عبر حسابه في ”سناب شات“ يوم السبت الماضي، فيما كان آخر ظهور له عبر حسابه في ”تويتر“ في الـ31 من يونيو/ حزيران الماضي.

وشارك عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في نعي ”إيفينت الرياض“، حيث كتب الإعلامي بندر العويمري: ”إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون،، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله زميلنا #سعد_المهنا صاحب حساب (#افنت_الرياض ) الذي وافته المنية مساء البارحة، نسأل الله أن يغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان“.

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ونعاه ”سعد الصقعبي“: ”بقلوب راضيه ومطمئنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم اخوي وصديقي/سعد بن خالد بن سعد العيار المهنا رحمه الله واسكنه الفردوس الاعلى صاحب سناب #ايفنت_الرياض اللهم طيب ثراه واكرم مثواه واجعل الجنة مستقره ومأواه اللهم نور مرقده وعطر مشهده“.

كما نعاه حساب ”صهيل“: ”إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون،، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعي زميلنا #سعد_المهنا الذي وافته المنية مساء البارحة، نسأل الله أن يغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان“.

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وأشاد ”عبدالرحمن“ بأخلاق المشهور الراحل: ”انا لله وانا اليه راجعون،، الله يغفرله ويرحمه كان مبتسما دائما وخلوق ومذكور بالخير“.

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يذكر أن المشهور سعد المهنا حاز شهرته بفضل تغطيته فعاليات الرياض، حيث عرف نفسه بـ“إيفينت الرياض“.

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