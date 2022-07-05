لماذا اعتذر الفنان الأردني عمر العبداللات عن المشاركة بمهرجان جرش؟

أثار عدم تواجد الفنان الأردني عمر العبداللات، ضمن برنامج حفلات مهرجان جرش، تساؤلات حول دوافع ذلك، خصوصا وأن العبداللات يعد ضيفا دائما على المهرجان.

ويعتبر مهرجان جرش، الذي انطلق منذ نحو 40 عاما، من أبرز المهرجانات الفنية على مستوى الأردن والشرق الأوسط، ويحيي حفلاته سنويا أبرز نجوم الغناء العرب.

وكان العبداللات أعلن، أمس الإثنين، اعتذاره عن المشاركة في المهرجان؛ بسبب ”عدم مناسبة اليوم الذي خصص لحفله، إضافة إلى أمور تتعلق بسوء التنظيم“.

وقال الفنان الأردني في حديث لقناة ”المملكة“ المحلية: ”كانت رغبتي المشاركة في المهرجان، والظروف أدت إلى الاعتذار، حيث إن اليوم الذي يناسبني كان غير متوفر، وأمور أخرى تتعلق بسوء التنظيم“.

وأوضح بالقول: ”أبلغتني إدارة المهرجان بإنهاء البرنامج الخاص بمواعيد الحفلات، مع جميع الفنانين العرب، ولم يتبقَ سوى يوم الثلاثاء لإقامة الحفل الخاص بك“.

وتابع: ”أخبرتهم أن هذا اليوم لا يناسبني. وكنت أبلغتهم أن اليوم الذي يناسبني هو الخميس أو الجمعة، اللذان يزداد خلالهما الحضور الجماهيري“.

التزامات أخرى

وتعليقا على ذلك، قال نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي، إن ”التزام العبداللات بحفلات متزامنة مع مهرجان جرش، حال دون مشاركته“.

وأكد العبادي في تصريح لـ“إرم نيوز“، أنه ”تواصل مع العبداللات الذي أبلغه بالتزامه بحفلات أخرى لا يمكنه الإخلال بها بسبب العقود“.

واستدرك بالقول: ”لكن إذا تغير شيء على عقود الحفلات التي يجريها العبداللات خارجيا، قد يشارك في مهرجان جرش“.

واعتبر العبادي، أن ”ما حصل بين العبداللات والإدارة الفنية لمهرجان جرش، هو سوء فهم خلال عملية التنسيق“.

وأوضح أن ”النقابة كانت لديها رغبة شديدة بمشاركة العبداللات في المهرجان، وناضلت من أجل ذلك، إلا أن الأمر لم يحدث“.

ولفت العبادي، إلى إصرار رئيسة اللجنة العليا للمهرجان، وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، على مشاركة العبداللات، إلا أن المحاولات لم تفلح.

وتنطلق الدورة الـ36 من مهرجان جرش، نهاية تموز/ يوليو الجاري، بمشاركة نحو 1500 فنان من الأردن وخارجه.

خلل بالتواصل

وتواصل ”إرم نيوز“ مع المدير التنفيذي للمهرجان مازن قعوار، لأخذ تعليق منه حول قرار العبداللات، لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل، مكتفيا بالقول إنه تحدث بكل ما لديه، خلال لقاء تلفزيوني سابق.

وكان قعوار قال خلال لقاء تلفزيوني، إن ”خللا يتعلق بالتواصل، حدث بين إدارة المهرجان من جهة، والعبداللات من جهة أخرى“، متمنيا إصلاح هذا الخلل في أقرب وقت.

وقال قعوار إن ”أيام الخميس جرى حجزها لفنانين عرب، بعد عقود جرى إبرامها معهم، منذ مدة؛ نظرا لازدحام جداولهم“.

وتابع: ”أيضا هناك ارتباطات لعمر في مكان آخر، تتزامن مع المهرجان“.

وأكد قعوار، على ترحيب المهرجان بالعبداللات، ”لكن دون التعارض مع العقود المبرمة مع الفنانين“.