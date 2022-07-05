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منوعات

قعيد المجد يعلن اختراق حسابه وسرقة 110 آلاف دولار منه
تاريخ النشر: 05 يوليو 2022 8:36 GMT
تاريخ التحديث: 05 يوليو 2022 8:50 GMT

قعيد المجد يعلن اختراق حسابه وسرقة 110 آلاف دولار منه

أعلن مشهور "تيك توك" السعودي "قعيد المجد" أن هناك شخصا قام باختراق حسابه وسرقة مبلغ 400 ألف ريال منه (ما يعادل 110 آلاف دولار). وكتب "قعيد المجد" عبر حسابه في

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المصدر: سماح المغوش - إرم نيوز

أعلن مشهور ”تيك توك“ السعودي ”قعيد المجد“ أن هناك شخصا قام باختراق حسابه وسرقة مبلغ 400 ألف ريال منه (ما يعادل 110 آلاف دولار).

وكتب ”قعيد المجد“ عبر حسابه في ”تيك توك“ أن ”مجهولا سرق منه مبلغا يوازي جهد وتعب 3 أشهر“، لافتا إلى أن الشركة المعنية بالقضية، اعتذرت عن قدرتها على إعادة المبلغ.

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ولاحقا، خرج المشهور ”قعيد المجد“ في مقطع فيديو، ليؤكد أن صديقا له تولى تعويضه المبلغ، الذي تمت سرقته، إذ كان يخطط أن يستثمره في مشروع عبارة عن ”محل“ في الطائف.

وقال إن ”صديقا له قرر أن يهبه مبلغ 400 ألف للمشروع“، مضيفا أنه ”أصر على صديقه أن يصبح شريكه في المحل، لإصراره على تعويضه المبلغ“.

وسخر متابعون من إعلان ”قعيد المجد“ قيام أحد أصدقائه بتعويضه المبلغ، وشككوا في صحة كلامه.

وعلق متابع عبر ”تويتر“ بالقول: “ المسلسلات ماشية والناس مصدقة والعالم الحمدلله مبسوطة اهم شي الوناسة ياشباب“.

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في حين اعتبر مغرد آخر أن ”قصة قعيد المجد عن سرقة المبلغ وتعويض الصديق له“، عبارة عن ”مسلسل إخراج هندي“.

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وكان المشهور السعودي قد أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حملة صعدت ضده على ”تويتر“ تطالب بحظره، وذلك بعد ظهوره مع ”نايف الشراري“، الذي كان -على ما يبدو- في منطقة خارجية كمزرعة أو ساحة فضاء، وأصر على أن يهدي ”قعيد المجد“ ذبيحة يذبحها تكريمًا لاستضافته له.

وصدم ”قعيد المجد“ ضيفه ”نايف“ والمتابعين خلال البث المباشر وبعد تداول المقطع لاحقًا، عندما رفض الهدية وأغلق البث المباشر مع ضيفه، إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل وصل إلى حد الإهانة والسخرية من الضيف بعد ذهابه.

وتسبب تصرف ”قعيد المجد“ مع الضيف، بغضب متابعين، ما دفع ”قعيد المجد“ للخروج برد اعتبروا أنه ”مهين لهم“، إذ أقدم المشهور السعودي على اختزال رده على منتقديه، بتوجيه الكاميرا نحو أسفل البناية التي يقطنها، قائلا: ”أعطيكم رد على السريع هذا أنتم وهذا أنا“، في إشارة رأى فيها ناشطون إهانة لمتابعيه.

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