فايز المالكي والأمير عبدالعزيز يفاجئان الطفل "دحوم" عقب حظره بـ"تيك توك"

تلقى طفل سعودي يعاني من مرض مزمن، هدايا من الفنان المعتزل فايز المالكي والأمير عبدالعزيز بن فهد، وذلك تعويضا له بعد حظره من قبل ”تيك توك“، خلال بث مباشر له مع ”المالكي“.

وكان الطفل، ويدعى ”دحوم“، قد خرج في بث مباشر عبر ”تيك توك“ مع الفنان فايز المالكي، ليقدم شكره له على تكفله بعلاجه في الولايات المتحدة في وقت سابق.

وقام الطفل بتذكير ”المالكي“ به، إذ قال له إنه ”تكفل بعلاجه قبل 3 سنوات في الولايات المتحدة“، ولم يتمالك الفنان السعودي نفسه إذ تأثر باكيا، ما دفع الطفل ”دحوم“ لمناشدته بعدم البكاء.

وعبر الطفل عن حبه لفايز المالكي، لكن بث الطفل ما لبث أن انقطع بعد حظر تطبيق ”تيك توك“ لحسابه.

وتعويضا للطفل ”دحوم“ عن حظر بثه، قام الأمير عبدالعزيز بن فهد بمنحه مبلغ 300 ألف ريال (ما يعادل 81 ألف دولار).

كما وثق الفنان فايز المالكي تواجده في منزل الطفل، مؤكدا أن ”دحوم طفل بسيط، ويستمتع بوجوده في تطبيق ”تيك توك“، لكنهم قاموا بحظره“، لافتا إلى أنه ”لا يذكر بالفعل أنه ساهم بعلاج الطفل“.

وأضاف أن ”الأمير محمد بن سلمان كان يأمر بعلاج مثل هذه الحالات، وبسبب كثرة الحالات التي أمر بعلاجها الأمير محمد بن سلمان، فإنه لا يذكر الطفل“.

وظهر ”المالكي“ خلال تواجده في منزل الطفل ”دحوم“، البالغ 14 عاما، وقد أحضر له عددا من الهدايا كانت عبارة عن ”بلاي ستيشن“ وهاتف ”آيفون“ وسماعات.

وقال الفنان السعودي إن ”هذه الهدايا التي قدمها كانت تبرعات من المتابعين للطفل، تعويضا عن حظره في تيك توك“.

يذكر أن من سياسات تطبيق ”تيك توك“ حظره كل من هم دون سن 18 عاما.