آخر تطورات الحالة الصحية لحمدي الوزير بعد إجرائه جراحة بالقلب

كشفت الفنانة المصرية نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية والمسؤول عن الملف الصحي بالنقابة تفاصيل الحالة الصحية للفنان حمدي الوزير بعد إجراء جراحة دقيقة بالقلب مساء الإثنين، مشيرة إلى أن الأطباء لم يركبوا دعامات له.

وكانت مي الوزير ابنة الفنان حمدي الوزير قد كشفت قبل أيام عن تعرض والدها لوعكة صحية شديدة، سيجري على إثرها جراحة بالقلب.

وقالت نهال عنبر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”كلمة أخيرة“ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: ”الحمد لله الفنان حمدي الوزير خرج من العمليات، والأطباء طمنونا بنجاح العملية بحد كبير، بدون الاستعانة بالدعمات، وقرروا إجراء العملية الجراحية لإنهاء الأزمة القلبية من جذورها لان الجراحة القلبية أفضل من الدعامات“.

وأضافت: ”بصراحة القوات المسلحة والهيئة العامة للشراء الموحد التابعة للقوات المسلحة، عملوا موقف نبيل جدا، بعدما علموا بعدم توافر الدعامات الخاصة بالشريان الأورطي للفنان حمدي الوزير، قامت بإرسالها للدكتور خالد منتصر الطبيب المباشر للحالة، وكانت الدعامات موجودة قبل بدء العملية، لكن الأطباء لم يحتاجوها وفضلوا إجراء الجراحة“.

وكانت الكاتبة الصحفية مي حمدي الوزير قد صرحت الإثنين إن الهيئة العامة للشراء الموحد التابعة للقوات المسلحة المصرية تدخلت وأوجدت الدعامات الخاصة بالشريان الأورطي اللازمة لعلاج والدها الفنان المصري حمدي الوزير.

وقالت مي الوزير في تصريحات لـ ”إرم نيوز“: ”كنا نستعد لإجراء جراحة لوالدي كان مقررا لها أن تبدأ في الثالثة من عصر اليوم الإثنين، لأتفاجأ باتصال من الدكتور خالد منتصر يخبرني بأن الهيئة العامة للشراء الموحد التابعة للقوات المسلحة تدخلت وأوجدت الدعامات المطلوبة“.

وأضافت ابنة حمدي الوزير: ”أصبحنا في حيرة بين إجراء الجراحة أو تركيب الدعامات؛ لأنه من المفترض أن كلا منهما بديل للآخر، وأصبح الوقت ضيقا، خاصة وأن الشريان الأورطي تمدد بشكل كبير، فقررنا أن يدخل الجراحة ثم يرى الأطباء ما هو الأنسب لحالته ويقومون به“.