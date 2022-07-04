ما حقيقة تجمهر الموسيقيين أمام النقابة دعما لـ هاني شاكر؟

كشف الفنان المصري خالد بيومي أمين صندوق نقابة المهن الموسيقية عن حقيقة تجمهر بعض من أعضاء النقابة أما مقر النقابة العامة بالقاهرة من أجل الضغط على الفنان هاني شاكر للتراجع عن قراره بالاستقالة من منصب النقيب.

وكانت مواقع صحفية مصرية قد نشرت الإثنين، عن تجمهر العشرات من أعضاء نقابة الموسيقيين أمام مقر النقابة بالقاهرة للضغط على شاكر.

وقال خالد بيومي في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“: ”هناك التباس في الأمر لدى السادة الصحفيين الذين نشروا أخبارا عن التجمهر، ولكن الحقيقة أن الموسيقيين يتوافدون إلى النقابة بشكل شبه يومي ويدخلون المقر معلنين رفضهم للاستقالة التي تقدم بها الفنان الكبير“.

وأضاف بيومي: ”لم يحدث تجمهر، ولكن الزملاء حريصون على مستقبل النقابة لذلك يطالبون الفنان هاني شاكر بالاستمرار في منصبه“.

وعن الاستقالة الرسمية التي تقدم بها هاني شاكر، أكد أمين صندوق النقابة أن المجلس بالكامل أعلن عن رفضه للاستقالة، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد لانعقاد المجلس لمناقشة الاستقالة.

وأعلن الفنان المصري هاني شاكر في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين الماضي، عن استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، مشيرا إلى أن القرار نهائي لا رجعة فيه، متمنيا التوفيق للنقيب الذي يتولى بعده المنصب.

وجاء في نص الاستقالة المكتوبة: “السادة أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية والسادة أعضاء الجمعية العمومية المحترمين أرجو قبول استقالتي كنقيب للمهن الموسيقية وأنني قررت الانسحاب من موقعي هذا والعودة إلي صفوف زملائي الفنانين دون الخوض في تفاصيل كثيرة ومبررات لا تقبل المناقشة”.

وقال الفنان هاني شاكر إن منصب نقيب الموسيقيين أكسبه بعض العداوات والصراعات والخلافات مع البعض بسبب طبيعة المنصب.

وأضاف الفنان المصري في استقالته المقدمة لمجلس نقابة الموسيقيين: “تمنيت أن أحتفظ بهذا الحب والاحترام حتى نهاية مشواري الفني فوداعا للعداوات والخلافات فقد فضلت عليها الحب والصداقات مع تمنياتي لكم جميعا بدوام النجاح والتوفيق واستمرار مسيرة التقدم والازدهار التي بدأناها معا والله الموفق”.

يشار إلى أنه اندلعت مشادة كلامية بين شعبة العازفين بنقابة المهن الموسيقية المصرية، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم يوم الاثنين الماضي، من أجل اعتذار مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش عقب منحه تصريح الغناء، الأمر الذي دفع النقيب الفنان هاني شاكر إلى الانسحاب من المؤتمر، الذي تم إلغاؤه لاحقا.

وأعلن هاني شاكر مساء اليوم ذاته عن استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، مشيرا إلى أن القرار نهائي لا رجعة فيه.