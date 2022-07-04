سأواجه "الحفنة الضالة".. الكويتية فجر السعيد تعتزم خوض انتخابات البرلمان

أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، الإثنين، عزمها خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، المتوقعة عقب حل مجلس الأمة الحالي في الأشهر القليلة المقبلة.

وكشفت الإعلامية السعيد عن عزمها الترشح للانتخابات، في تغريدة مثيرة نشرتها عبر حسابها في ”تويتر“ وأعادت نشرها في حسابها على ”إنستغرام“، لتشير عن غايتها وهدفها من ترشيح نفسها لمواجهة أشخاص وصفتهم بـ“الحفنة الضالة“.

وقالت السعيد في تغريدتها ”سأخوض الانتخابات القادمه في الدائرة الثالثة لأني متوقعة نجاح #الحفنه_الضالة بأغلبية قوية وأبي أتواجه معاهم وجها لوجه لأنه واضح أنهم موقادرين يواجهوني بالإعلام، فخل نتواجه بقاعة عبد الله السالم“.

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وأثارت الإعلامية السعيد الجدل بتغريدتها هذه، لاسيما أنها لم توضح المقصود بعبارة ”الحفنة الضالة“، والمتوقع أنها تقصد فيها بعض المعارضين والمحسوبين عليهم.

وعُرف عن السعيد انتقادها الدائم لعدد من النواب المحسوبين على المعارضة ومناصرتها لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، اللذين يتعرضان لهجوم متواصل من نواب المعارضة وداعميهم،حيث يحملونهما المسؤولية عن تأزم الوضع السياسي في البلاد وعرقلة حل بعض الملفات.

ويأتي إعلان السعيد عزمها خوض الانتخابات تزامناً مع إعلان عدد من الكويتيين عزمهم خوض هذه الانتخابات، التي أشار ولي العهد إلى أنها ستكون بعيدة عن تدخلات السلطة، ولن يكون هناك دعم لفئة على حساب أخرى.

وسبق أن أعلنت فجر السعيد في دورات سابقة عزمها خوض الانتخابات البرلمانية، حيث رشحت نفسها عام 2014 عن الدائرة الثانية، عقب أن تمكنت نساء في البلد الخليجي من الوصول إلى البرلمان.

وجاء الإعلان الرسمي عن التوجه لحل مجلس الأمة دستورياً وإقامة انتخابات جديدة، تزامناً مع تأزم الوضع السياسي بين السلطتين، والذي دفع النواب المعارضين للاعتصام 9 أيام داخل مكاتبهم في مجلس الأمة، حيث رأوا أن هذا الاعتصام كان سبباً رئيسياً لتنفيذ مطالبهم بحل المجلس.

ووجهت السعيد في الأيام القليلة الماضية سلسلة تغريدات للأسرة الحاكمة، وقالت في إحداها ”لم نتعود ان نقول في الكويت لحكامنا الله يحفظهم الا سمعاً وطاعه هكذا ربونا أهلنا .. ولكن .. الخطاب الأخير حمل كمّا من التنازلات إن قبلوها هم فنحن لانقبلها وسنقاومها بكل طاقتنا.. ليس لأننا #نعارضهم بل لأننا نحبهم أكثر من نفسهم ومانبي غيرهم #يحكمنا والله لايولي علينا غير #الصباح“.

لم نتعود ان نقول في الكويت لحكامنا الله يحفظهم الا سمعاً وطاعه هكذا ربونا أهلنا .. ولكن .. الخطاب الأخير حمل كم من التنازلات إن قبلوها هم فنحن لانقبلها وسنقاومها بكل طاقتنا..ليس لأننا #نعارضهم بل لانا نحبهم أكثر من نفسهم ومانبي غيرهم #يحكمنا والله لايولي علينا غير #الصباح — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) July 1, 2022

وتثير الكاتبة فجر السعيد الجدل بين الحين والآخر من خلال ”تغريدات“ تطرحها في حسابها، أو تعليقات على مواضيع مختلفة مثارة في البلاد.