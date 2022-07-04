نسرين طافش تستعد لقضاء شهر العسل مع شريف الشرقاوي

تستعد الفنانة السورية نسرين طافش التي أعلنت قبل يومين عن زواجها، لقضاء شهر العسل مع عريسها المصري الدكتور شريف الشرقاوي.

وكشفت الفنانة السورية في حديث خاص لها مع الصحفي في موقع ”ET بالعربي“، ربيع هنيدي، أنها ”تستعد في الأيام القليلة المقبلة لقضاء شهر العسل مع زوجها، دون أن تكشف عن الوجهة التي سيقصدونها“.

ونشر هنيدي المختص بأخبار الفن والمشاهير، نص المحادثة التي أجراها مع الفنانة نسرين طافش، حيث هنأها بالزواج، لتؤكد له أنها ”منشغلة حالياً بعائلتها وعائلة زوجها، وأنها تعتزم في اليومين المقبلين السفر لقضاء شهر العسل“.

وأشارت نسرين طافش في حديثها، بأن ”زوجها ليس مدرب يوغا، وإنما طبيب أسنان ويعمل حالياً معالجا بالطاقة ومتخصصا بالريكي، وهو شكل من أشكال العلاج بالطاقة“.

وكانت الفنانة السورية نشرين طافش، أعلنت مساء السبت، ارتباطها رسمياً، من خلال نشرها صورة ليدها ويد عريسها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، لتبادر عقب ساعات بكشف هويته ونشر صورتها برفقته.

وأرفقت الفنانة صورتهما بتعليق، شكرت فيه كل من بارك لهما في هذا الزواج، قائلة: ”شكرا لكل أمنياتكم الطيبة ومباركاتكم الغالية على قلوبنا محبتكم وصلتنا وأسعدتنا“.

وتم تداول معلومات قبل ذلك حول هوية عريس طافش، مفادها أنه ”مصري الجنسية ويعمل في القطاع الصحي، وتحديدا طبيب أسنان ومعالج بالطاقة الحيوية“.

ووفق المعلومات المتداولة: ”تعرفت نسرين طافش عليه من خلال ترددها على مركزه في القاهرة، حيث يعرف عنها اهتمامها بالرياضة وتحديدا اليوغا“.

يذكر أن طافش شاركت في رمضان الماضي، ببطولة المسلسل السوري ”جوقة عزيزة“، وهو من تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.

وتدور أحداث المسلسل خلال فترة الانتداب الفرنسي في سوريا، ويتناول شخصية راقصة تدعى ”عزيزة“ تجسد شخصيتها نسرين طافش، ويقع في غرامها كولونيل فرنسي.