القوات المسلحة المصرية تتدخل لإنقاذ الفنان حمدي الوزير

قالت الكاتبة الصحفية مي حمدي الوزير إن الهيئة العامة للشراء الموحد التابعة للقوات المسلحة المصرية تدخلت وأوجدت الدعامات الخاصة بالشريان الأورطي اللازمة لعلاج والدها الفنان المصري حمدي الوزير، بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا.

وشهدت الحالة الصحية للفنان المصري حمدي الوزير تدهورا خلال الساعات الماضية؛ بسبب عدم توافر الدعامات الخاصة بالشريان الأورطي التي يحتاجها، ما جعل الفريق الطبي المعالج يقرر إجراء جراحة عاجلة، اليوم الإثنين.

وكشفت مي الوزير في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“: ”كنا نستعد لإجراء جراحة لوالدي كان مقررا لها أن تبدأ في الثالثة من عصر اليوم الإثنين، لأتفاجأ باتصال من الدكتور خالد منتصر يخبرني بأن الهيئة العامة للشراء الموحد التابعة للقوات المسلحة تدخلت وأوجدت الدعامات المطلوبة“.

وأضافت ابنة حمدي الوزير: ”أصبحنا في حيرة بين إجراء الجراحة أو تركيب الدعامات؛ لأنه من المفترض أن كلا منهما بديل للآخر، وأصبح الوقت ضيقا، خاصة وأن الشريان الأورطي تمدد بشكل كبير، فقررنا أن يدخل الجراحة ثم يرى الأطباء ما هو الأنسب لحالته ويقومون به“.

وكانت الصحفية مي الوزير ابنة الفنان حمدي قد أعلنت قبل أيام عن تعرض والدها لوعكة صحية تستدعي عملية جراحية بالقلب، حيث قالت عبر صفحتها على ”فيسبوك“: ”يارب اشفِ أبويا يا رب وطمّنا عليه، ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبي، بعد ربنا سبحانه وتعالى مالناش غيرك والله كلنا، ربنا يحفظك ويعافيك، أرجوكم دعواتكم ليه هيعمل عملية جراحية دقيقة في شرايين القلب“.

وكشف الطبيب والمفكر المصري خالد منتصر عن تفاصيل حالة الفنان حمدي الصحية، حيثُ قال في منشور عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“: ”الفنان البورسعيدي الجميل حمدي الوزير يعاني من تمدد في الشريان الأورطي، والحالة حرجة، وتحتاج دعامات لوقف هذا التمدد ومنع التمزق“.

وأضاف: ”حمدي الوزير تابعت مشواره المسرحي في بورسعيد والقاهرة، وهو مشوار غني جدًا لم يسلّط عليه الضوء مثل الدراما والسينما، حمدي يحتاج كل الدعم منا جميعًا“.

ومضى الدكتور منتصر قائلا: ”نداء إلى وزارة الثقافة، ونقابة الممثلين، وأطباء جراحات الأوعية الدموية من الأصدقاء الأعزاء، نداء إلى الجميع، فالوقت يمر، والوضع حرج جدا، التكلفة عالية جدا والدعامات غير متوافرة“.