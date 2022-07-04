دينا المصري تعلن عزمها الانتحار عبر “فيسبوك”

فاجأت المطربة المصرية الشابة دينا المصري، اليوم الإثنين، متابعيها وأصدقائها عبر حسابها في “فيسبوك”، بإعلانها أنها قررت الانتحار، بعدما خرجت في بث مباشر قالت فيه إنه آخر فيديو لها.

وظهرت المطربة الشابة في البث التي أعلنت فيه أنه الأخير لها، موجهة الحديث لأصدقائها ومتابعيها، معربة عن حزنها من حياتها التي تعيشها والتي تعرضت خلالها لاستغلال البعض.

وقالت دينا المصري في البث، إن ”معاناتها في الحياة بدأت فعليًا وهي في سن صغيرة، بعدما انفصلت والدتها عن والدها، ثم تزوجت من رجل آخر، وتعلقت به كثيرًا لكنه فارق الحياة، لتزداد معاناتها“.

وأشارت إلى أنها ذهبت إلى طبيب نفسي، لكي تتعالج عنده منذ فترة طويلة، لكن ذلك دون جدوى، وأخرجت روشتات طبيبة من حقيبتها وقالت إنها إرشادات من طبيبها بزيادة جرعات العلاج وأدوية الاكتئاب التي لم تستطع معالجتها.

وأكدت أنها خلال حياتها التي وصفتها بـ“التعيسة“، لم تجد من يقدم لها العون من دوائر معارفها بدون مقابل، وأن الجميع يحاول استغلالها، مشيرةً إلى أن ذلك ما دفعها للانتحار.

ودخلت المطربة الشابة في نوبة بكاء، وقالت: “قررت أنهي حياتي قولوا بقى ضعف، ماتت كافرة، قولوا أي حاجة”، موجهة رسالة وهي في حالة سيئة لمشاهدي البث المباشر بالقول: “انتوا هتحضورا معايا اللحظة دي”.

ووجهت المطربة الشابة رسالة إلى من اتهمتهم باستغلالها وهي منهارة بالبكاء، بالقول: “افتكروا اني عمري ما أذيت حد، بس كلكم أذيتوني، ودمرتوني، أنا بكرهكم كلكم”، وتركت السيارة واستمر البث المباشر لحظات ثم انقطع، دون معرفة مصيرها.

يأتي ذلك في ظل وجود محاولات من قبل أصدقائها ومتابعيها خلال البث، في تهدئتها برسائل دعم، في محاولات لإثنائها عن قرار الانتحار، لكنها لم تستجب، وتركت سيارتها وهي في حالة سيئة، معلنة إقدامها على الانتحار.

وأظهر حسابها على “فيسبوك” من خلال عدة منشورات لأصدقائها، أنها أغلقت هاتفها ولم يستطع أحد الوصول لها حتى الآن، وكشف مصيرها.

يذكر أن دينا المصري هي مطربة مصرية شابة بدأت حياتها كمطربة بالإذاعة المصرية لمدة عامين، ثم قامت بالغناء فى دار الأوبرا المصرية لفترة طويلة إلى أن سافرت للبنان للعمل هناك وإقامة حفلات غنائية فى العديد من الفنادق والمطاعم الكبرى، قبل أن تعود مؤخرًا إلى القاهرة وتبدأ فى إحياء حفلات بساقية الصاوي الثقافية.

وطرحت دينا المصري من قبل أغنية بعنوان “أسمك حبيبي”، وهي من ألحان رامي جمال، وكلمات محمد عاطف، وتوزيع وسام عبد المنعم.