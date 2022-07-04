سعيد الأرتيست يحسم موقفه من الترشح لمقعد نقيب الموسيقيين في مصر

حسم العازف المصري، ورئيس شعبة الإيقاع في نقابة الموسيقيين المصريين، سعيد الأرتيست، موقفه من الترشح لمنصب نقيب الموسيقيين، خلفًا للفنان هاني شاكر، الذي تقدم باستقالته رسميًا، أمس، مشيرًا إلى أنه لن يترشح لهذا المنصب.

وكان عدد من الموسيقيين طالبوا بترشح سعيد الأرتيست لمنصب نقيب الموسيقيين خلفًا للفنان هاني شاكر، وذلك للدفاع عن حقوق العازفين والفنانين.

وقال سعيد الأرتيست، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، إنه لن يترشح لمنصب النقيب، وذلك لانشغاله بأعماله الخارجية من حفلات وكورسات تعليم العزف التي يديرها، مؤكدًا: ”ماليش في التقييد بتاع العمل النقابي“.

وأضاف الأرتيست: ”أتمنى من النقيب إللي ييجي بعد الفنان هاني شاكر، أن يحفظ حقوق أعضاء النقابة، ويدافع عنهم، ويأتي لهم بحقوقهم المهدورة، ويقضي على الفساد المتغلغل داخل أروقة النقابة“.

وتقدم الفنان المصري هاني شاكر، مساء أمس الأحد، رسميًا باستقالته من منصب نقيب الموسيقيين في مصر، في استقالة مكتوبة قدمها لمجلس النقابة، ليحسم جدل محاولات إقناعه بالتراجع عن الاستقالة الشفهية التي قدمها في تصريحات تلفزيونية على الهواء.

وكان هاني شاكر أعلن، يوم الإثنين الماضي، استقالته من منصب نقيب الموسيقيين، مشيرًا إلى أن القرار نهائي لا رجعة فيه، متمنيًا التوفيق للنقيب الذي يتولّى بعده المنصب.

وجاء في نص الاستقالة المكتوبة: “السادة أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، والسادة أعضاء الجمعية العمومية المحترمين، أرجو قبول استقالتي كنقيب للمهن الموسيقية، حيث قررت الانسحاب من موقعي هذا والعودة إلى صفوف زملائي الفنانين دون الخوض في تفاصيل كثيرة ومبررات لا تقبل المناقشة”.

وقال الفنان هاني شاكر، إن ”منصب نقيب الموسيقيين أكسبه بعض العداوات والصراعات والخلافات مع البعض بسبب طبيعة المنصب“.

وأضاف الفنان المصري في استقالته المقدمة لمجلس نقابة الموسيقيين: “تمنيت أن أحتفظ بهذا الحب والاحترام حتى نهاية مشواري الفني، فوداعًا للعداوات والخلافات، فقد فضلت عليها الحب والصداقات، مع تمنياتي لكم جميعًا بدوام النجاح والتوفيق، واستمرار مسيرة التقدم والازدهار التي بدأناها معًا، والله الموفق”.

يشار إلى أنه اندلعت مشادة كلامية بين شعبة العازفين بنقابة المهن الموسيقية المصرية، خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم، يوم الإثنين الماضي، من أجل اعتذار مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش عقب منحه تصريح الغناء، الأمر الذي دفع النقيب الفنان هاني شاكر إلى الانسحاب من المؤتمر، الذي تم إلغاؤه لاحقًا.

وأعلن هاني شاكر، مساء اليوم، ذاته عن استقالته من منصب نقيب الموسيقيين، مشيرًا إلى أن القرار نهائي لا رجعة فيه.