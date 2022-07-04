من هو بدر شماس الذي تزوج النجمة الأمريكية ليندسي لوهان؟

أعلنت النجمة الأمريكية ليندسي لوهان قبل يومين وتزامنًا مع عيد ميلادها الـ 36، زواجها من رجل الأعمال العربي بدر شماس، وذلك عقب أشهر من إعلان خطوبتهما التي أقيمت عقب علاقة جمعت الثنائي لقرابة عامين، وفق ما تشير إليه تقارير إعلامية.

ووثقت الممثلة الأمريكية الشابة ليندسي لوهان وجودها مع بدر شماس بصورة نشرتها عبر حسابها على ”إنستغرام“، كشفت من خلالها عن زواجهما.

وأرفقت ليندسي صورتهما بتعليق، قالت فيه: ”أنا أسعد امرأة في العالم، لقد وجدتني وعرفت أنني أريد أن أجد السعادة والنعمة، كل ذلك في نفس الوقت، أنا مندهشة لأنك زوجي، حياتي وكل شيء، يجب أن تشعر كل امرأة بهذا الشعور كل يوم“.

وتصدّر اسم بدر شماس حديث وسائل الإعلام منذ كشف علاقته بالممثلة الأمريكية، وتشير المعلومات المتداولة بأن بدر شاب إماراتي الجنسية وينحدر من أصول كويتية، حيث ولد لأب كويتي وأم لبنانية، ويقيم في دبي حيث مقر عمله في إحدى الشركات الدولية لإدارة الثروات.

ويبلغ بدر من العمر 34 عامًا، درس الهندسة الميكانيكية وحصل على شهادة بها من جامعة جنوب فلوريدا عام 2010، وحصل بعدها على درجة البكالوريوس في العلوم المالية من إحدى الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسبق أن عمل بدر في شركات ومؤسسات مصرفية في دبي والكويت والبحرين، ويشغل حالياً منصب مساعد نائب رئيس مؤسسة Credit Suisse الدولية لإدارة الثروات، ومقرها إمارة دبي في دولة الإمارات.

وبحسب ما هو متداول فإن الثنائي (ليندسي وبدر) ظهرا معاً للعلن أول مرة في حفل موسيقي في دبي قبيل جائحة كورونا.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، نشرت ليندسي سلسلة صور لها برفقة بدر وهما يرتديان خواتم الخطوبة، وأرفقته بتعليق جاء فيه: ”حبيبي. حياتي. عائلتي. مستقبلي“، وأشارت في النهاية إلى خطوبتهما من خلال وسم خاتم خطوبة.

وفي آذار/ مارس الماضي، احتفلت ليندسي بخطوبتها، وأعلنت ذلك بصورة نشرتها أثناء الحفل الذي أقيم في دولة الكويت.

وفي 17 حزيران/ يونيو الماضي، نشرت ليندسي صورة لهما برفقة بدر وهنأته خلالها بعيد ميلاده، قائلةً: ”حبيبي! أنت لست مجرد رجل عظيم، شخص لا يصدق، أنت أعز أصدقائي. شكرا لك على محبتك لي مرة أخرى حبيبتي! أحبك جدا! عيد ميلاد سعيد“.

ولا يشير حساب بدر على تطبيق ”إنستغرام“ إلى أي معلومات بشأنه، حيث تم تحويله إلى حساب خاص، ويقتصر عدد متابعيه على قرابة 630 شخصا فقط، في حين تحظى ليندسي بمتابعة 11 مليون شخص.