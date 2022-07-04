"القطة السافلة".. أغنية حورية فرغلي تثير جدلا في مصر

أثارت الفنانة المصرية حورية فرغلي، بعد دخولها عالم الغناء، الجدل في مصر، بعد إعلان وسائل إعلام محلية، عن انتهاء الفنانة من تسجيل أول أغنية في مسيرتها الفنية بعنوان ”القطة السافلة“.

ومن المقرر أن تطرح الأغنية في عيد الأضحى المبارك، بجانب أغنية أخرى تسجلها الفنانة المصرية بالتعاون مع مطرب الراب المصري جيفارا بابلو، بحسب ما أعلن الأخير.

وقابل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، الإعلان، بهجوم واسع، بسبب اسم الأغنية الذي اعتبره نشطاء بأنه ”غير مناسب وإسفافٌ يشجع على الفن الهابط“.

وهاجم مغرد على منصة ”تويتر“ اسم الأغنية، قائلا ”بعد تريند أغنية نمت ننه، لروبي، حورية فرغلي تعلن الانتهاء من تسجيل أغنية القطة السافلة، اللي مش لاقي شغلانة اليومين دول وسوقه واقف، ينشر لك إسفافا وقلة أدب وكلاما هابطا، عشان يرجع التريند“.

كما انتقد حساب آخر باسم ياسر، اسم الأغنية المثير للجدل، بطريقة ساخرة، إذ كتب: ”القطة السافلة.. هو دا الفن الهادف مش أي كلام“.

وانتقدت صابرين حاتم، أيضا، الاسم، معتبرة أنه مسيء للفن، وقالت ”ينحط الفن بكل سماته عند ما يصل لمرحلة لا يرتقي فيها، ولا يحمل في طياته عنوانا جميلا“.

فيما سخر حساب على ”فيسبوك“ باسم إسلام مصطفى، من الأغنية، بالقول ”هيا مش كانت القطة المشمشيه غيروها؟“، كما سخر آخر متسائلا ”ايه يا جماعة هي مش كانت القطة العميا ايه اللي حصل هااا ايه اللي حصل؟!!“.

يشار إلى أن فرغلي، تعرضت لأزمة صحية شديدة، أبعدتها أكثر من عامين عن الوسط الفني، نتيجة خضوعها لـ4 عمليات جراحية في أنفها بالولايات المتحدة، قبل أن تعود للظهور من جديد في حزيران/ يونيو عام 2021، بمشاركتها في مسلسل ”أيام“.

وكانت الفنانة المصرية، أثارت الجدل في الـ31 من كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد ظهورها مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي، بعدة تصريحات مثيرة، كان أبرزها إعلانها أنها تعاني من ”مرض خلقي وراثي“ يمنعها من الإنجاب بعد سن الأربعين.

وأوضحت فرغلي، أن ”العيب الخَلقي التي تعاني منه هو صغر حجم الرحم بسبب أورام ليفية“، مشيرة إلى أن ”الطبيب المعالج نصحها بضرورة الإسراع بالزواج والإنجاب في السن ما بين الـ30 والـ40 عامًا وفي أعقاب ذلك يتم إزالة الرحم“.