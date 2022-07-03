ديانا حداد تحذف جميع صورها على انستغرام.. هل قررت الاعتزال؟

تفاجأ جمهور الفنانة اللبنانية ديانا حداد بقيامها بحذف جميع صورها على حسابها في ”انستغرام“، وسط أنباء عن اعتزالها الفن بعد ظهورها مؤخرا بصورة من أمام الكعبة أثناء أداء مناسك العمرة.

وأثارت الفنانة اللبنانية مؤخرا حالة من الجدل بعد ظهورها في صورة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة، لتتصدر بعدها الترند، بسبب أن العديد من الجمهور لم يكن يعلم بأنها اعتنقت الإسلام قبل سنوات.

وتعود قصة إسلام ديانا حداد التي ولدت لأب مسيحي هو جوزيف حداد وأم مسلمة، إلى 4 سنوات، عند ظهورها في برنامج ”مجموعة إنسان“، الذي يقدمه الإعلامي السعودي علي العلياني، حيث تحدثت عن قصة اعتناقها الدين الإسلامي، وقالت إن والدتها التي توفيت في العام 1999، تركت أثرا كبيرا بداخلها، وتصادف وفاتها قبل حلول شهر رمضان المبارك بأسبوعين، وهو ما شجعها على الصيام، والصلاة، قبل اعتناق الإسلام بشكل رسمي، مشيرة إلى أنها متصالحة مع نفسها، وتشعر براحة بعد دخولها الإسلام، مع احترامها لبقية الأديان.

وكانت آخر حفلات ديانا حداد في مارس الماضي بالعراق، وتعرضت لانتقادات بسبب تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من الحفل، بينما كانت الفنانة ديانا حداد تغني والمسرح به عدد قليل من الجمهور، ما دفع النشطاء للسخرية منها.

وظهرت ديانا حداد في مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، علقت خلاله على الانتقادات التي تعرضت لها قائلة: ”مساء الخير، بخصوص مشاركتي بمهرجان بابل اللي أسعدتني ولقاء جمهوري الحبيب في العراق أكيد واللي انتظروني من 5 مساء لغاية الساعة 12 رغم برودة الجو“.

وكشفت ديانا حداد سبب تواجد جمهور قليل في المسرح قائلة: ”المفترض إني كنت أصعد على المسرح الساعة 9 مساء، ولكن لأسباب تنظيمية اضطررت إني أصعد على المسرح الساعة 11 ونصف، يعني بعد ساعتين من موعد صعودي على المسرح“.

وتابعت: ”بكل الأحوال بدي أشكر كل الجمهور اللي حضر، وكل الجمهور اللي تفاعل، وكل الجمهور اللي ما قدر يكمل، لأن فعلا الجو كان بارد، وبوعدكم بحفلات قريبا إن شاء الله في العراق، في إبريل، أو في بغداد بشهر 10 أو في شهر 11“.