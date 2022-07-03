نشطاء سعوديون يردون على قعيد المجد بمقطع للمشهور سعود القحطاني

رد نشطاء سعوديون على مقطع مسيء للمشهور السعودي ”قعيد المجد“ بمقطع لمواطنه المشهور سعود القحطاني.

وتداول النشطاء مقطع فيديو للقحطاني وهو يشير إلى السماء، قائلا إن هذه هي مرتبة الجمهور السعودي بالنسبة له.

ودمج نشطاء بين مقطع القحطاني ومقطع قعيد المجد الذي ظهر في مقطع فيديو أمس يصف منتقديه بأنهم في القاع، مشيرا إلى أسفل البناية التي يقطن بها بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال نواف الرشيدي في تغريدة على تويتر ضمن وسم ”#تبليك_قعيد“ ”شخص يوصف الجمهور بالقاع وشخص يوصف الجمهور بالقمة لله درك يا #سعود_القحطاني“.

فيما نشرت سارة مقطع فيديو مركبا يقارن بين ما قاله سعود القحطاني في وصف متابعيه بما قاله قعيد المجد للرد على منتقديه معلقة ”سعود يا سعود“.

فيما قال حساب باسم دوسري ”#سعود_القحطاني تعبنا نتكلم فيه سعود المشهور الوحيد اللي للحين باقي ع فطرته ويحب الخير ويدعم“.

فيما كان لحساب باسم ”فضاوة شمالي“ رأي آخر قائلة ”اذا انتم ذاكرتكم ضعيفه مشكلتكم #قعيد_المجد و #سعود_القحطاني مخرجهم واحد #تيك_توك“.

بعد إهانته لنايف الشراري.. قعيد المجد يرد على منتقديه بفيديو مسيء

ونشر المشهور السعودي الشاب صاحب لقب ”قعيد المجد“، السبت، مقطع فيديو يرد فيه على متابعيه الذين اعتبروا أن أسلوبه يتضمن سخرية وإهانة لضيف يدعى نايف الشراري، خرج معه في بث مباشر على تطبيق تيك توك.

وظهر ”قعيد المجد“ في الفيديو من شقته في الرياض، وقال في وصف الجدل الذي أثاره المقطع والذي تسبب في إطلاق وسم #قعيد_يسخر_من_نايف “ حلبت الرياض حلب هذا الأسبوع، طالبي الشهرة متى تعقلون“.

وأضاف أنه لن يرد على منتقديه، ولن يفتح الموضوع مجددا لأن الموضوع ”ما بسوى“ على حد تعبيره.

وأقدم المشهور السعودي على اختزال رده على منتقديه، بتوجيه الكاميرا نحو أسفل البناية التي يقطنها، قائلا“ أعطيكم رد على السريع هذا أنتم وهذا أنا“ في إشارة رأى فيها ناشطون إهانة لمتابعيه.

وختم المقطع بالقول“ لا تحاولون تزعزعون صورتي، أنتم تصنعون الإزعاج والازدحام و الشارع فاضي“ على حد تعبيره.