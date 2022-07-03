شيرين رضا تهاجم محامي محمد عادل قاتل نيرة أشرف

هاجمت الفنانة المصرية شيرين رضا من يطالبون بجمع تبرعات لدفع الدية في مقتل الطالبة نيرة أشرف المعروفة إعلاميا بـ ”طالبة المنصورة“، لإنقاذ قاتلها من حكم الإعدام، مشيرة إلى أن الدية لا تجوز في القتل العمد.

وأثار محامي محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام في قتل الطالبة نيرة أشرف المعروفة بـ ”طالبة المنصورة“ حالة من الجدل بسبب إطلاقه حملة تبرعات من أجل دفع ”الدية“ لأسرة نيرة، لإنقاذ القاتل من الإعدام.

وكتبت شيرين رضا منشورا عبر حسابها على ”تويتر“ قالت فيه: ”الدية لا تجوز على القتل العمد.. نفسي اعرف إيه نوع الكائنات اللي بيحاولوا يلموا فلوس لواحد ذبح بنت في وضوح النهار قدام كل الناس؟ يا عديمي البشرية يا عديمي الرحمة!!“.

ونشر المحامي أحمد مهران السبت منشورا عبر حسابه على فيسبوك قال فيه: ”الدية حق شرعي ورخصة قانونية.. مش عيب ولا حرام، لكن العيب والحرام أننا نشارك في مقتل محمد عادل حي ونقف نتفرج“.

الدية لا تجوز علي القتل العمد!!! نفسي اعرف ايه نوع الكائنات اللي بيحاولوا يلموا فلوس لواحد ذبح بنت في وضوح النهار قدام كل الناس؟؟؟؟ يا عديمي البشرية يا عديمي الرحمة!! #الإعدام_لقاتل_طالبة_الجامعة #حق_نيرة_أشرف — Shereen Reda (@ShereenReda) July 3, 2022

وأضاف: ”حملة جمع تبرعات لجمع مبلغ مالي 5 مليون جنيه لدفع الدية وإنقاذ حياة محمد عادل، حياة محمد محتاجة تبرعاتكم.. محتاجة مساعدة كل راجل حر جدع، أبو نيرة عامل دعوة لحفل تأبين نيرة وعازم محافظ الدقهلية ومحافظ الغربية وصارف علشان فقط التغطية الإعلامية والشو الإعلامي، بعد ما ظهر في قناة أوربت وقبض بالدولار.. حياة محمد مش أرخص من حفلة عزاء نيرة“.

وتابع ”هنعمل حساب باسم محمد عادل نجمع التبرعات.. وأنا أول من يبدأ بنفسه.. أنا متبرع بـ 10 آلاف جنيه، القانون يجيز في المادة ١٧ النزول بالعقوبة درجة أو درجتين نظرا للظروف التي كان يمر بها الجاني وقت ارتكاب الجريمة أو نظرا لظروفه الصحية أو لحداثة سن المتهم، وهي كلها شروط متوافرة في محمد عادل تستوجب تخفيف العقوبة، محمد ضحية زي ما نيرة ضحية والاثنين ضحية المجتمع والمجتمع هو اللي بيدفع الثمن“.

وكانت شقيقة نيرة قد نشرت، عبر حسابها على ”فيسبوك“، محادثة حول طلب مجهولين دفع دية تتراوح بين 5 ملايين جنيه و7 ملايين جنيه في مقابل التنازل عن القضية.