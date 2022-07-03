نداء شرارة: لو خيروني بين ترك الفن أو الحجاب هذا ما سأختاره

كشفت الفنانة الأردنية نداء شرارة حقيقة اعتزالها بعد تداول أنباء مؤخرًا حول رغبتها في الابتعاد عن الفن، مشيرة إلى أنها على استعداد لترك الفن ولكنها لن تترك حجابها.

وأشارت ”شرارة“ خلال لقائها مع الإعلامية رابعة الزيات أن التخلي عن الحجاب وترك الفن هما سؤالان دائمًا ما يتم توجيههما إليها طمعًا في الترند.

وأوضحت ”شرارة“ أنها على استعداد أن تترك الفن، ولكنها لن تتخلى عن حجابها مهما حدث، مشيرة إلى أن الفن مرحلة بالنسبة لها، لابد أن يأتي عليه يوم وينتهي، أما الحجاب فقد وضعها في مكانة متفردة عن غيرها.

وكشفت سبب تفكيرها في الابتعاد عن الفن، موضحة أنها نشأت بطريقة شفافة وحقيقية، ولكنها اصطدمت بطبيعة الوسط الفني التي تحمل في بعض منها التكلف والنفاق، 70% ممن تعاملت معهم في الوسط كانوا كذلك، بحسب وصفها.

وتحدثت ”شرارة“ عن أدهم النابلسي مشيرة إلى أنه قدَّم الكثير من الأغاني بأسلوب راق ومحترم ولا يخدش الحياء، موضحة أنها لا ترى الفن حرامًا، لكنها لا تعيب على من يعتبره حرامًا، مؤكدة أن هناك أناسًا شوهوا صورة الفن من خلال تحريمه.

وأوضحت أنها ترفض الغناء في أماكن السهر والمطاعم والمقاهي، وتفضل اقتصار الغناء على المسارح فقط، بالاتفاق مع شركة الإنتاج التي تتعامل معها“.

وانتقدت نمط الحياة المثالية التي يروج لها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفتها بالزائفة وتخلق رد فعل عكسيًا عند المتلقي خاصة الطبقات الأقل ثراء، وذلك نتيجة لعرض نمط حياة مثالي يمتاز بالرفاهية العالية.

وأكدت ”شرارة“ أنها كانت ستقاطع ”السوشيال ميديا“ لو لم تكن مشهورة، بسبب ابتعادها عن الحقائق والتركيز على القشور.

وقالت المطربة الأردنية مؤخرًا إنها ترفض الزواج من أي شخص من الوسط الفني، معللة أنه سيكون مشغولًا وكذلك هي، ولا بد ”حد يشيل عن التاني“، على حد تعبيرها.

وأضافت ”شرارة“ خلال استضافتها ببرنامج ”الستات ما يعرفوش يكدبوا“ المذاع عبر شاشة ”cbc“ المصرية: ”لا أقبل الزواج من ملحن أو موزع أو أي شخص من الوسط الفني، لأنه هيكون مشغولًا وأنا مشغولة، وبالتالي لازم حد يشيل عن التاني“.

وعن مواصفات زوجها المستقبلي قالت شرارة: “ لابد أن يكون إنسانًا محترمًا وخلوقًا وحد لطيف، وكذلك يكون ملمًا بالفن، ولديه نظرة فنية، ويمكن أن يتزوج فنانة“.

وأضافت ”زوجي المستقبلي لو قال لي سيبي الغناء هرفض، وبيجيلي عرسان كتير على السوشيال ميديا، بس برفض وبقول لسه بدري“.