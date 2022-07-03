ميرنا وليد تكشف سبب غيابها عن الساحة الفنية

كشفت الفنانة المصرية ميرنا وليد بأن الحمل والولادة هما السبب في ابتعادها عن الفن، موضحة أن الحمل تسبب بحذف نصف مشاهدها في مسلسل شاركت فيه مع الفنان الراحل نور الشريف.

وقالت ميرنا وليد خلال حلولها ضيفة على برنامج ”كلام الناس“ الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على قناة mbc مصر: ”بعد زواجي بشهر كنت حاملًا في ابنتي الأولى، وكنت في ذلك الوقت أشارك في مسلسل (ما تخافوش) مع نور الشريف، وحملي تسبب بحذف نصف دوري“.

وأضافت: ”كنت ألعب دور مديرة مكتب نور الشريف، ويفترض أني مخطوبة ورشيقة، وبدأت علامات الحمل تظهر بوضوح عليَّ، فطلبت من القائمين على المسلسل الانتهاء من دوري سريعًا، لكنهم تأخروا بتنفيذ الديكور، وكان نور الشريف يطلب مني الجلوس في مشاهدي بسبب تغير شكلي“.

وأوضحت أنه ”بسبب حملها وولادتها ثم حملها الثاني تعطلت عن التمثيل لمدة 3 سنوات“، موضحة: ”بعد ولادة ابنتي الأولى بفترة قصيرة حملت في ابنتي الثانية، والحمل عطلني حوالي 3 سنوات، وفي الشهر السابع من الحمل الثاني قامت الثورة، وتعطل الإنتاج الفني لعدة سنوات“.

وتطرقت ميرنا وليد إلى ما يثار حول إجرائها لعمليات تجميل، مؤكدة أنها لم تخضع لأي عمليات تجميل، ورغم أنها تحتاجها بالفعل لكنها تخاف منها.

وأضافت تقول: ”أنا جبانة وخايفة من دخول الإبرة في وشي، ومرة واحدة عملت بوتوكس بسبب خط في الأنف وضايقني جدًا، وأنا مش ضد عمليات التجميل، والتجميل يلزمني زي أي حد، لكن خايفة شكلي وملامحي تتغير، أو تحصل مشاكل وشوفت حوادث كتير، وخايفة مقدرش أعبر بوشي، فأنا ممثلة وتعابير الوجهة لازمة“.

وعن عمليات نحت الجسم أكدت ”كل شخص ممكن يشعر بحاجة لتجميل شيء معين في فترة، وممكن ألجأ لنحت الجسم، لكن خايفة أضع نفسي تحت الحظ“.

ووجهت رسالة إلى السيدات قائلة: ”لو إنتِ في مرحلة قادرة تضبطي جسمك بمجهود أو رياضة أو تخفيف أكل، متعرضيش نفسك للمخاطر“.

وكانت الفنانة ميرنا وليد قد ابتعدت عن الفن منذ سنوات عديدة، بعدما قدمت العديد من الأدوار المهمة، والتي خطفت الأنظار إليها بسبب جمالها.