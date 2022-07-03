أيمن بهجت قمر يدخل على خط أزمة محمد نجاتي وأمير كرارة

طالب الشاعر والسيناريست المصري أيمن بهجت قمر بالتوقف عن التجريح في الفنان محمد نجاتي، بعد منشور كتبه أحد الكتّاب اعتبره نجاتي إهانة له.

وكان أحد الصحفيين قد روى أن الفنان أمير كرارة كان يتمنى المشاركة في مسلسل محمود المصري، وحاول بكل الطرق، لكن الدور ذهب إلى محمد نجاتي، وفيما بعد أصبح أمير كرارة نجمًا يتهافت عليه الجمهور أما ”نجاتي“ فبقي كما هو، بحسب الكاتب.

وكتب أيمن بهجت قمر منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ قال فيه: ”أنا قبل كده هاجمت محمد نجاتي لما غلط في المؤلفين بشكل غير مقصود، لكن يكفي تجريحًا في الراجل كلنا بنغلط وكله رزق ونصيب، ونجاتي موهوب، وأكيد وقته هييجي، وأتمنى من محمد نجاتي ما يتأثرش بأي كلام لأنه محدش بيتعمّد الإساءة له، وبقول له أنت أخ وزميل، ولك أعمال مميزة، وحصل خير“.

وانتقد ”نجاتي“ أحد الكتّاب الذي وضعه في مقارنة مع زميله أمير كرارة، وأنه لم يحقق نفس النجاح، رغم أنه شارك في مسلسل محمود المصري بالدور الذي كان يتمنى أمير كرارة أن يشارك به.

وقال ”نجاتي“ خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على ”إنستغرام“ إن ”أمير كرارة نجم كبير وهو ما وصلش للي فيه دلوقتي إلا نتيجة تعب وجهد وعرق، وقدر يوصل لحب الناس وقاعدة كبيرة من الجمهور، وعاوز أقول إني ما كانش ليَّ دخل في ترشيحي لمسلسل محمود المصري، مع محمود عبد العزيز، وترشيحي جاء من خلال مدحت العدل وهو حي يرزق يسأل“.

وأضاف الفنان المصري: ”بالنسبة للبوست إللي اتقال فيه شوف كرارة فين ومحمد نجاتي فين، دي حاجة مش بإيدي وخارجة عن إرادتي، أنا بمثل وبشتغل الحاجات إللي بلاقيها كويسة ومناسبة، ممكن تكون مش بتاخد بروباغاندا كبيرة زي إللي بيقدمها بعض الممثلين، وأتمنى أشارك فيها، ولكنني مضطر اشتغل حاجات علشان أكمل بقيت حياتي لأن عندي التزامات“.

واختتم محمد نجاتي: ”مش مبسوط بالحاجات إللي بقدّمها، وأحيانًا بضطر أقبل حاجات مش راضي عنها علشان أقدر أكمل حياتي، وإذا كانت الوضعية دي مضايقة الناس ممكن اعتزل، وأريحكم كلكم مني وتبقى نهاية الحكاية“.