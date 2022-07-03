نسرين طافش تنشر أول صورة مع عريسها وهذه هويته

كشفت الفنانة السورية نسرين طافش يوم الأحد، هوية عريسها، بنشر أول صورة تجمعها معه.

جاء ذلك، بعد يوم واحد فقط من إعلان ارتباطها رسميا، دون إعلان هوية العريس، ما أثار فضول النشطاء الذين بدؤوا بطرح تخميناتهم.

وعبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت ”طافش“، الأحد، صورة لها برفقة عريسها المصري الدكتور شريف الشرقاوي.

وأكدت بذلك الفنانة، حقيقة المعلومات التي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية والتي أشارت إلى هوية العريس.

وأرفقت الفنانة صورتهما بتعليق، شكرت فيه كل من بارك لهما في هذا الزواج، قائلةً: ”شكرا لكل أمنياتكم الطيبة ومباركاتكم الغالية على قلوبنا محبتكم وصلتنا وأسعدتنا“.

We’re blessed ♥️🙏🏻💫

شكرا لكل أمنياتكم الطيبة و مباركاتكم الغالية على قلوبنا محبتكم وصلتنا و أسعدتنا 🥰 pic.twitter.com/5FXXjaaSO4 — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) July 3, 2022

وكانت معلومات تم تداولها قبل ذلك، حول هوية ”عريس طافش“ أنه ”مصري الجنسية وبأنه يعمل في القطاع الصحي، وتحديدا طبيب أسنان ومعالج بالطاقة الحيوية“.

ووفق المعلومات المتداولة فإن الفنانة السورية، ”تعرفت عليه من خلال ترددها على مركزه في القاهرة حيث يعرف عنها اهتمامها بالرياضة وتحديدا اليوغا“.

ونسرين طافش، فنانة سورية من أصول فلسطينية، من مواليد 1982، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق.

بدأت التمثيل عام 2002، وشاركت في العديد من الأعمال السورية منها ”ربيع قرطبة، التغريبة الفلسطينية، صبايا، شوق“، إضافة إلى مشاركتها في بطولة أعمال مصرية ومنها مسلسل ”ختم النمر، الوجه الآخر والمداح“.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أعلنت ”نسرين“ ارتباطها بشخص، وأكدت أنه ليس من الوسط الفني ولا الرياضي ولا السياسي، وبأنه ليس خليجيا، عقب أن شاعت أنباء أنه رجل الأعمال الكويتي فواز الحساوي الذي نفى في حينها تلك الأنباء.

وخلال نيسان/أبريل عام 2021، أعلنت طافش فسخ خطبتها، وذلك بعد مرور 5 أشهر على ارتباطها السابق.

وقالت في مقابلة إذاعية حينها إنها ”كانت تفكر في الزواج لتحقيق حلم الإنجاب والأمومة، لكن الأمر لم يكتمل“، مرجعة السبب بأنها ”لم تشعر بالتوافق الروحي والفكري“.

يذكر أن ”طافش“ شاركت في رمضان الماضي، ببطولة المسلسل السوري ”جوقة عزيزة“، وهو من تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.

وتدور أحداث المسلسل خلال فترة الانتداب الفرنسي في سوريا، ويتناول شخصية راقصة تدعى ”عزيزة“ تجسد شخصيتها ”نسرين“، ويقع في غرامها كولونيل فرنسي.