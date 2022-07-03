الكويت.. براءة "دشتيكو" من تهمة المساس بكرامة الآخرين

قضت محكمة الجنح الكويتية، الأحد، ببراءة المغرد عبدالله دشتي المعروف بـ ”دشتيكو“، من تهمة المساس بسمعة الآخرين، التي تم توجيهها له بسبب تغريدات نشرها عبر حسابه في ”تويتر“ تم على إثرها ضبطه والتحقيق معه.

وبرأت المحكمة المتهم عقب مرافعة المحامي حسين العصفور الذي أشار في مرافعته إلى ”انتفاء أركان الجريمة وبطلان إذن النيابة بعد واقعة إلقاء القبض على موكله في شهر رمضان بتهمة المساس بكرامة آخرين“.

وكان رجال الأمن ضبطوا ”دشتيكو“ في منزله، عقب اقتحامه فجراً، مطلع نيسان/إبريل الماضي، بسبب تغريدات ناقدة، وفق ما ذكره النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حينها.

وأطلق النشطاء آنذاك وسماً حمل اسم المواطن دشتي، عبَروا خلاله عن استنكارهم لما تعرَض له من إجراءات وضبط من داخل منزله، وأشاروا إلى أحقية المواطنين بالتعبير عن رأيهم وفق ما كفله لهم الدستور الكويتي.

وتزامناً مع الاستنكار الشعبي للإجراءات الأمنية، أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بمحاسبة متجاوزي أوامر الضبط والتفتيش، كما أمر الوزير بإحالة قياديين بوزارة الداخلية إلى ديوان الوزارة، وهما الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء محمد الشرهان، ومدير إدارة الجرائم الإلكترونية العقيد عبد العزيز المطوع، وفقاً لما ذكرته صحيفة ”القبس“ الكويتية.

وفي تاريخ 12 حزيران/ يونيو الماضي، أخلت محكمة الجنح سبيل المغرد المتهم، وقررت تأجيل محاكمته.

محكمة الجنح تقضي ببراءة احد المغردين بعد دفاع ومرافعة المحامي حسين العصفور بانتفاء اركان الجريمه وبطلان اذن النيابه بعد واقعة القاء القبض عليه بشهر رمضان بتهمة المساس بكرامة اخرين pic.twitter.com/jthhmf4khH — المحامي/ حسين العصفور (@lawyer_h_alas4) July 3, 2022

وتشهد المحاكم الكويتية بين الحين والآخر قضايا مصنفة في قائمة الجرائم الإلكترونية، وصل بعض أحكام السجن فيها لعشرات السنين، ويرى كثير من الكويتيين أن قانون الجرائم الإلكترونية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع 2016، ”أسهم في تكميم الرأي وحرية التعبير، كما تم اتخاذه غطاءً لفرض قيود على الحريات، لدقة التفاصيل الواردة فيه“.

ويقول البعض إن ”هذا القانون يحتاج إلى بعض التعديلات لوجود الثغرات التي يتم استغلالها لإدراج بعض الشباب وصغار السن والجاهلين بتفاصيله في قائمة المتهمين“، ويتطرق هذا القانون إلى جرائم تقنية المعلومات بما فيها اختراق المواقع الإلكترونية وسرقة البيانات وإنشاء الحسابات الوهمية والإساءة.

وكانت الحكومة وافقت في نيسان/إبريل 2021 على تعديلات قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، التي قضت بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي على ذمة التحقيق من قبل النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات.