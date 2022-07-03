آمال ماهر تشعل الجدل حولها بخطوة مفاجئة

فوجئ متابعو الفنانة المصرية آمال ماهر، يوم الأحد، بغلق قانتها الرسمية على موقع ”يوتيوب“، وذلك بعد نحو 6 أيام فقط من إعادتها.

عادت الفنانة المصرية آمال ماهر لإثارة الجدل مجددا، بعد إغلاق قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وذلك بعد أقل من أسبوع على عودتها بعد غياب طويل.

وكانت قناة آمال ماهر على يوتيوب، قد أعيد فتحتها يوم الـ27 من حزيران/ يونيو الماضي، وسط جدل واسع في ظل استمرار اختفائها حينها.

وكانت آمال ماهر أغلقت قناتها على ”يوتيوب“ في آب/ أغسطس الماضي، عقب إعلان اعتزالها الفن.

وشبه مغردون عودة قناة آمال ماهر في ذلك التوقيت مع تواصل اختفائها، بالمنشور التي نشرته قبل أيام وذكرت فيه أنها في منطقة ساحلية تستمتع بالصيف.

وكشفت الفنانة المصرية آمال ماهر مؤخرا سبب ظهورها شاحبة ومتعبة، في مقطع الفيديو الذي نشرته الأربعاء، وذلك بعدما اعتبر متابعون أنها ”أجبرت“ على تصوير الفيديو بعد جدل أثاره غيابها الطويل.

وقالت آمال ماهر، خلال مداخلة عبر الهاتف في برنامج ”مساء dmc“ مع الإعلامي رامي رضوان: ”أنا تعبانة لأقصى درجة نظرا لإصابتي بكورونا، لذلك ظهرت في الفيديو بشكل مجهد“، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تصاب فيها بكورونا.

وأضافت: ”أنا عايزة أطمن الجمهور وأنا بخير، الصور اللي انتشرت قبل ما أتعب بيومين، وليست قديمة كما أشار البعض على السوشيال ميديا، وقررت الظهور بعد الجدل الكبير الذي دار على السوشيال ميديا“.

وتابعت: ”ما كنتش قادرة أطلع للجمهور بسبب تعبي، ولكن أسعدني خوف الجمهور علي، وإن شاء الله أخرج قريبا لايف وأطمن الجمهور، لكن مش قادرة دلوقتي لأني وشي تاعبني من كورونا“.

وأكدت آمال ماهر أنها ستعلن خلال أيام عن تفاصيل حفل ستحييه في القاهرة، وتتولى تنظيمه شركة ”تذكرتي“.