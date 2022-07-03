إيلون ماسك يكسر صمته على تويتر بهذه الصورة

خرج الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، السبت، عن الصمت الذي كان يلزمه منذ 21 حزيران/ يونيو، على شبكة تويتر الاجتماعية، التي يعمل على إتمام شرائها، بنشره مجموعة صور من بينها صورة له مع البابا فرنسيس.

وكتب ماسك على حسابه: ”تشرفنا بلقاء Pontifex@ أمس“، معلقا بذلك على الصورة التي يظهر فيها ببدلة سوداء على يمين البابا، بينما يقف أربعة من أبنائه متأنقين أيضا على يسار خورخي بيرغوليو المبتسم.

ووفقا لوسائل الإعلام الإيطالية، تحدث البابا وماسك عن التكنولوجيا وكيف يمكن أن تساعد الأشخاص في المستقبل، والتقيا في دار ضيافة سانتا مارتا، حيث يعيش البابا فرنسيس، في حين جاء لقاء ماسك مع بابا الفاتيكان، خلال زيارته إلى إيطاليا التي لم يعلن عنها مسبقا.

وأنجب ماسك ثمانية أبناء، بينهم ستة من جاستين ماسك، توفي أحدهم بعد أسابيع قليلة من ولادته، ثم رزق اثنين آخرين مع الموسيقية غرايمز.

ولم يذكر مؤسس ”تيسلا“ و“سبايس إكس“ مكان لقائه البابا ولا تفاصيله، فيما لم يعلن الفاتيكان عن هذه الزيارة الخاصة للبابا.

وأكد ماسك في 21 حزيران/يونيو الفائت، أن خطوته للاستحواذ على تويتر تبقى معلقة بسبب ما قال إنها أسئلة ”مهمة جدا“ حول عدد المستخدمين الوهميين على الشبكة الاجتماعية.